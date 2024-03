Zweedse Riksbank laat rente ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Riksbank heeft de rente ongewijzigd gelaten op 4,00 procent. Dat meldde de Zweedse centrale bank woensdagochtend. Het monetaire beleidsorgaan stelde dat de inflatie normaliseert, maar nog steeds aan de hoge kant is. In mei of juni kan volgens de Zweedse beleidsmakers de rente hoogstwaarschijnlijk worden verlaagd. De inflatie van Zweden lijkt volgens de Riks Bank namelijk weer richting de doelstelling van 2,00 procent te dalen. Daarvoor is nog wel bevestiging vereist. Wel wees het beleidsorgaan op risico's die de inflatie weer kunnen laten oplopen, zoals verstoring in de aanvoerkanalen, een verdere verzwakking van de Zweedse kroon of het prijsbeleid van bedrijven. Bron: ABM Financial News

