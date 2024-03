IMCD neemt Gova Ingredients over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD Benelux heeft Gova Ingredients overgenomen. Dit bleek woensdag uit een persbericht van de distributeur van speciale chemicaliën en ingrediënten. Gova is een ingrediëntendistributeur voor de schoonheids- en persoonlijke verzorgingsmarkt in de Benelux en werd in 1999 opgericht. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Hoogerheide. Er werd geen overnamesom bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

