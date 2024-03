Japanse beurs positieve uitschieter in Azie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse beurs vond woensdag de weg omhoog, terwijl veel andere Aziatische aandelenmarkten juist onder druk stonden. De Nikkei-index won 1,3 procent op 40.912,31 punten, waarbij aandelen gerelateerd aan scheepvaart en vastgoed er goed bij lagen. Beleggers richten zich op nieuwe macro-economische cijfer. Wat hielp, was dat de yen onder druk stond. De munt bereikte het laagste punt in 34 jaar. Japanse exporteurs profiteren van de lage yen, maar de Japanse autoriteiten lieten in een reactie al weten dat grote bewegingen op de valutamarkt ongewenst zijn. De SSE Composite liep fractioneel terug tot 3.028,57, waarbij wordt uitgekeken naar nieuwe cijfers over de Chinese industrie, die aankomend weekend worden verwacht. Analisten van UOB merkten op dat de Chinese aandelenmarkten stabiel bleven in de afgelopen dagen. China Resources Microelectronics en Flat Glass vonden de weg omhoog, terwijl BYD inleverde nadat het bedrijf in het vierde kwartaal conform verwachting presteerde. De Hang Seng-index verloor 0,6 procent op 16.523,64 punten, waarbij diverse bedrijfscijfers niet in de smaak vielen. Een grote daler bleek China Mengniu Dairy, dat in 2023 de winst zag teruglopen. Baidu verloor bijna vijf procent en Alibaba leverde 2,3 procent in, nadat plannen om zijn logistieke divisie Cainiao naar de beurs te brengen, werden ingetrokken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.