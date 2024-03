Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een nagenoeg vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 12 punten voor de Duitse DAX, een plus van 5 punten voor de Franse CAC 40 en een vlakke opening voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, na een voorzichtige handelsdag waarop beleggers al vooruit keken naar belangrijke inflatiecijfers.

Beleggers leken te wachten op het rapport over de Amerikaanse gezinsbestedingen van vrijdag, waarin een kerninflatiecijfer staat waar de Federal Reserve veel waarde aan hecht. Dat cijfers kan de markt in beweging zetten, ware het niet dat veel beurzen vrijdag dicht zijn.

HSBC waarschuwde dat het pad naar wereldwijd lagere rentes onvoorspelbaar kan zijn. Zwitserland en Mexico hebben vorige week als eerste de rente verlaagd, maar de grote spelers onder de centrale banken, de Amerikaanse Fed, de ECB en de Bank of England, wachten nog af.

"Nu de groei in veel economieën veerkrachtiger blijkt dan werd gevreesd, lijken ze de tijd aan hun kant te hebben", aldus de economen van HSBC. "De versoepelingscyclus zou wel eens net zo ongebruikelijk kunnen worden als de verkrappingscyclus die eraan vooraf ging."

Het Duitse consumentenvertrouwen is iets gestegen, zo lieten cijfers vanochtend zien.

Bedrijfsnieuws

Luxe-fabrikant Kering was in Parijs een sterke stijger met 3,2 procent. Rivaal Hermes sloot juist lager.

Autofabrikanten Stellantis en Porsche leverden bijna 2 procent in, terwijl het aandeel Tesla in de VS juist sterk steeg.

In Frankfurt was defensie-aandeel Rheinmetall opnieuw een sterke stijger, evenals chemie- en bestrijdingsmiddelenbedrijf Bayer.

Ocado sloot 2,7 procent hoger in Londen. De Britse online-supermarkt maakte volgens Jefferies solide cijfers bekend, terwijl de joint venture met Marks & Spencer over het afgelopen kwartaal een versnelling liet zien in klantenaanwas en het aantal orders

Adviezen van Goldman Sachs over DSM-Firmenich en Akzo Nobel werden niet opgevolgd door beleggers. DSM-Firmenich kreeg een koopadvies en een koersdoel van 121,00 euro, maar het aandeel verloor ruim een procent. AkzoNobel kreeg een verkoopaanbeveling en een koersdoel van 63,00 euro, maar het aandeel steeg 2 procent.

Ook het Belgische Umicore kreeg een verkoopadvies van Goldman. Dit aandeel werd 3,9 procent goedkoper. En UCB verdween van de kooplijst bij Societe Generale. Het aandeel daalde 0,8 procent.

Euro STOXX 50 5.065,35 (+0,42%)

STOXX Europe 600 511,09 (+0,24%)

DAX 18.399,23 (+0,76%)

CAC 40 8.184,75 (+0,41%)

FTSE 100 7.930,96 (+0,17%)

SMI 11.680,36 (+0,37%)

AEX 878,40 (+0,14%)

BEL 20 3.811,30 (-0,04%)

FTSE MIB 34.688,17 (+0,14%)

IBEX 35 10.991,50 (+0,36%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, nadat ze het grootste deel van de handelsdag hoger stonden maar kort voor het sluiten van de markt in de rode cijfers doken.

Beleggers richten hun vizier op vrijdag, wanneer PCE-inflatiecijfers bekend worden. Dat is de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve.

Veel beurzen zijn dan gesloten voor het paasweekend, dus beleggers zijn mogelijk extra voorzichtig uit vrees voor een nare verrassing. "Beleggers nemen mogelijk een pauze om van de voorjaarsvakantie te kunnen genieten", zei SPI Asset Management.

Het PCE-rapport kan meer zicht geven op wanneer de Fed voor het eerst de rente gaat verlagen. "In deze context zou een 'groen licht' betekenen dat de inflatiecijfers voldoen aan de consensusverwachting of lager uitvallen", zei SPI.

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen bleek in maart stabiel te zijn op een laag niveau. Verder bleek dat de orders voor duurzame goederen in de VS in februari sterker dan verwacht stegen, terwijl de huizenprijzen in de VS in januari nog sneller stegen dan in december, met 6,6 procent.

Bedrijfsnieuws

Trump Media & Technology, dat het socialmediaplatform Truth Social van Donald Trump exploiteert, heeft maandag de fusie met de lege beurshuls Digital World Acquisition afgerond. De nieuwe combinatie wordt verhandeld op de Nasdaq onder het tickersymbool DJT. Het aandeel steeg 16 procent.

Gamestop won 2,5 procent in aanloop naar cijfers, maar na de publicatie daalde het met 17 procent. Analisten verwachten dat de retailer een winst van 0,30 dollar per aandeel zal rapporteren op een omzet van 2,1 miljard dollar.

Super Micro Computer sloot 1,7 procent hoger op 1.025 dollar. Het aandeel steeg maandag al 7 procent nadat analisten van JP Morgan een koersdoel van 1.150 dollar gaven.

UPS verloor 8,2 procent. De pakketbezorger presenteerde nieuwe strategische doelen, die echter tegenvielen voor beleggers. Ook verwacht UPS dit jaar een lagere marge dan vorig jaar.

International Paper daalde 6,5 procent nadat de Londense verpakker DS Smith een overnamevoorstel bevestigde.

Krispy Kreme steeg 39 procent na een deal om donuts te verkopen in fastfoodrestaurants van McDonald's.

S&P 500 index 5.203,58 (-0,28%)

Dow Jones index 39.282,33 (-0,08%)

Nasdaq Composite 16.315,70 (-0,42%)

AZIË

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld, met een plus van 1,3 procent voor de Japanse Nikkei en een verlies van 0,3 procent voor de Chinese Shanghai Composite. Opvallend was dat de Japanse yen daalde naar het laagste niveau in 34 jaar ten opzichte van de dollar, naar 151,75.

Nikkei 225 40.931,03 (+1,3%)

Shanghai Composite 3.021,94 (-0,3%)

Hang Seng 16.495,28 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0825. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0830 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0829 op de borden.

USD/JPY Yen 151,75

EUR/USD Euro 1,0825

EUR/JPY Yen 164,25

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenvertrouwen - Maart (NL)

08:45 Consumentenvertrouwen - Maart (Fra)

09:00 Inflatie - Maart (Spa)

09:30 Riksbank - Rentebesluit (Zwe)

11:00 Consumentenvertrouwen - Maart def. (eur)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 Tessenderlo - Cijfers vierde kwartaal