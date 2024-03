Nederlandse producenten iets negatiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse producenten in de industrie waren in maart iets negatiever gestemd. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vertrouwensindex ging van -4,2 in februari naar -4,8 in maart. Fabrikanten waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid en negatiever over hun voorraden. Het producentenvertrouwen lag in maart onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van -1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde op 10,4. In april 2020 werd de laagste waarde van -31,5 genoteerd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.