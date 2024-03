Wall Street zakt in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, nadat ze het grootste deel van de handelsdag hoger stonden maar kort voor het sluiten van de markt in de rode cijfers doken. De S&P 500 index sloot 0,3 procent lager op 5.203,58 punten. De Dow Jones-index daalde 0,1 procent tot 39.282,33 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent en sloot op 16.315,70 punten. Beleggers richten hun vizier op vrijdag, wanneer PCE-inflatiecijfers bekend worden. Dat is de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve. Veel beurzen zijn dan gesloten voor het paasweekend, dus beleggers zijn mogelijk extra voorzichtig uit vrees voor een nare verrassing. "Beleggers nemen mogelijk een pauze om van de voorjaarsvakantie te kunnen genieten", zei SPI Asset Management. Het PCE-rapport kan meer zicht geven op wanneer de Fed voor het eerst de rente gaat verlagen. "In deze context zou een 'groen licht' betekenen dat de inflatiecijfers voldoen aan de consensusverwachting of lager uitvallen", zei SPI. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen bleek in maart stabiel te zijn op een laag niveau. Verder bleek dat de orders voor duurzame goederen in de VS in februari sterker dan verwacht stegen, terwijl de huizenprijzen in de VS in januari nog sneller stegen dan in december, met 6,6 procent. Olie werd goedkoper. WTI-olie daalde 0,4 procent tot 81,62 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0829. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0840 op de borden. Bedrijfsnieuws Trump Media & Technology, dat het socialmediaplatform Truth Social van Donald Trump exploiteert heeft maandag de fusie met de lege beurshuls Digital World Acquisition afgerond. De nieuwe combinatie wordt verhandeld op de Nasdaq onder het tickersymbool DJT. Het aandeel steeg 16 procent. Gamestop won 2,5 procent in aanloop naar cijfers, maar nabeurs, na de publicatie, daalde het 17 procent. Analisten verwachtten dat de retailer een winst van 0,30 dollar per aandeel zal rapporteren op een omzet van 2,1 miljard dollar. Super Micro Computer sloot 1,7 procent hoger op 1.025 dollar. Het aandeel steeg maandag al 7 procent nadat analisten van JPMorgan een koersdoel van 1.150 dollar gaven. UPS verloor 8,2 procent. De pakketbezorger presenteerde nieuwe strategische doelen, die echter tegenvielen voor beleggers. Ook verwacht UPS dit jaar een lagere marge dan vorig jaar. International Paper daalde 6,5 procent nadat de Londense verpakker DS Smith een overnamevoorstel bevestigde. Krispy Kreme steeg 39 procent na een deal om donuts te verkopen in fastfoodrestaurants van McDonald's. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.