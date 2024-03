Olieprijs sluit lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, in aanloop naar de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. De mei-future voor een wat West Texas Intermediate ruwe olie sloor 0,4 procent lager op 81,62 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie daalde 0,6 procent tot 86,25 dollar. Verwacht wordt dat de voorraden ruwe olie afgelopen week met 1,2 miljoen vaten afnamen, omdat raffinaderijen een groter deel van hun capaciteit gebruikten. "We zullen weer bijzondere aandacht schenken aan de benuttingsgraad van de raffinaderijen", stelde Ritterbusch. "De marges zijn aantrekkelijk en raffinaderijen zullen waarschijnlijk graag de activiteit opvoeren voor wat zomerperiode met veel vraag lijkt te worden, nu de Amerikaanse economie verder lijkt aan te sterken." Maandag steeg de olieprijs na drie dagen van dalingen, opgestuwd door meer aanvallen van Oekraïne op Russische raffinaderijen. Rusland spoort zijn oliebedrijven aan de productie in te perken vanwege afspraken met OPEC. India lijkt intussen moeite te hebben om veel olie van Rusland te betrekken, door aangescherpte Amerikaanse sancties tegen de Russische tankervloot, schreef Barbara Lambrecht van Commerzbank. Ook lijken Indiase raffinaderijen geen Venezolaanse olie meer te kopen nu een tijdelijke vrijstelling van Amerikaanse sancties tegen Caracas op 18 april afloopt, meldde Bloomberg maandag. Van die vrijstelling maakte India afgelopen maanden gebruik. India is de derde importeur en verbruiker van olie ter wereld en moet nu kopen in markten waar westerse landen ook hun olie betrekken. Lambrecht zag aan gegevens over tankers dat er volgende maand 7,6 miljoen vaten Amerikaanse olie in India belanden. " De situatie wordt krapper - geen wonder dat de olieprijs goed ondersteund is." Bron: ABM Financial News

