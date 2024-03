Beursblik: Fastned haalde eigen outlook waarschijnlijk

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in de tweede helft van 2023 waarschijnlijk een positieve EBITDA geboekt en de kasuitstroom verder weten terug te dringen. Dit schreef analist Thymen Rundberg van ING in aanloop naar de publicatie van de cijfers van de exploitant van snellaadstations.

Fastned publiceerde half januari al een eerste update voor het vierde kwartaal met omzetcijfers en de brutowinst. Daarom let ING donderdag bij de cijfers vooral op de EBITDA en de vrije kasstroom in de tweede helft van 2023.

De analist raamt de onderliggende EBITDA in de tweede jaarhelft op 5,5 miljoen euro, tegen 1,2 miljoen euro negatief in dezelfde periode een jaar eerder.

Bij de cijfers in januari handhaafde Fastned zijn outlook, waarbij de exploitant van snellaadstations rekent op een positieve onderliggende EBITDA in 2023. Dit is volgens ING met een geschatte onderliggende EBITDA in 2023 van 8,3 miljoen euro ook gelukt.

Onder de streep resteerde in de tweede jaarhelft volgens de schattingen van Rundberg een nettoverlies van 9,0 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 10,8 miljoen euro in de eerste helft van 2022. De consensus rekent op een verlies van 8,6 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2023 leed Fastned nog een nettoverlies van 10,3 miljoen euro.

De kasuitstroom wordt in de tweede helft van 2023 door ING geraamd op 25,0 miljoen euro. De consensus gaat uit van ruim 33 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder kwam de kasuitstroom uit op 46,5 miljoen euro en in de eerste helft van 2023 stroomde er 38,1 miljoen euro uit het bedrijf.

Half januari zei Fastned dat het in het vierde kwartaal van 2023 een sterke omzetgroei heeft gerealiseerd. De laadomzet groeide met 44 procent op jaarbasis naar 19,2 miljoen euro, waarmee de laadomzet over heel 2023 uitkwam op 47,0 miljoen euro, tegenover 36 miljoen euro in 2022.

Fastned verwerkte bijna 1,3 miljoen laadsessies, een plus van 64 procent. De bezettingsgraad steeg tot 14,4 procent. Dit leverde een brutowinst op van 14,2 miljoen euro, een stijging van 77 procent op jaarbasis.

Daarnaast opende het bedrijf in laatste kwartaal van 2023 negentien nieuwe stations, waarmee Fastned eind 2023 uitkwam op 297 stations in zeven landen.

Het snellaadbedrijf publiceert donderdag de kwartaalcijfers.