BYD verkoopt meer dan Tesla

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) BYD heeft in het vierde kwartaal een hogere nettowinst geboekt en heeft Tesla ingehaald als de grootste verkoper van elektrische voertuigen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van BYD. De omzet steeg met 15 procent tot 180 miljard yuan, terwijl de verkoopvolumes met 38 procent stegen. BYD verkocht in het vierde kwartaal meer dan 526.000 elektrische auto's, waarmee het meer voertuigen verkocht dan concurrent Tesla. Dit jaar gaat het minder voorspoedig. De omzet is in januari en februari met 6,1 procent gedaald. Meer winst De Chinese fabrikant boekte in het vierde kwartaal op jaarbasis een 19 procent hogere nettowinst van 8,7 miljard yuan, omgerekend 1,1 miljard euro. Op kwartaalbasis daalde de winst overigens wel. In heel 2023 boekte BYD een 81 procent hogere nettowinst van 30,0 miljard yuan, terwijl de verkoopaantallen met 62 procent stegen tot een record van 3,0 miljoen auto's. Ook nam de brutomarge toe, van 17 procent in 2022 naar 20 procent in 2023. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

