Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken dinsdag rond het middaguur af te koersen op een hogere opening. De futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,4 procent in het groen.

Maandag sloot Wall Street lager, maar desondanks ligt de Amerikaanse beurs op schema om voor de vijfde maand op rij met winst te sluiten.

Beleggers richten hun vizier inmiddels al op vrijdag, wanneer PCE-inflatiecijfers verschijnen, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve.

Veel beurzen zullen die dag vanwege de paasvakantie gesloten zijn, dus beleggers zijn mogelijk extra terughoudend uit vrees voor een nare verrassing.

"Beleggers nemen mogelijk een pauze om van de voorjaarsvakantie te kunnen genieten", zei SPI Asset Management.

Het PCE-rapport kan wellicht meer zicht geven op wanneer de Fed voor het eerst de rente gaat verlagen. "In deze context zou een 'groen licht' betekenen dat de inflatiecijfers aan de consensusverwachting voldoen of lager uitvallen dan verwacht", zei SPI.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een drietal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de orders voor duurzame goederen en de Case Shiller huizenprijzen, gevolgd door het consumentenvertrouwen later op de dag.

Olie noteerde dinsdag vrijwel vlak op 81,97 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0857. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0836 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er eveneens een stand van 1,0836 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Trump Media & Technology, die het socialmediaplatform Truth Social van Donald Trump exploiteert, heeft maandag de fusie met de lege beurshuls Digital World Acquisition afgerond. Het aandeel steeg 35 procent. De nieuwe combinatie zal dinsdag worden verhandeld op de Nasdaq onder het tickersymbool 'DJT'. Het aandeel noteerde in de nabeurshandel nog eens 7,6 procent hoger.

Gamestop noteerde voorbeurs 1,5 procent hoger. De retailer publiceert dinsdag nabeurs kwartaalcijfers. Analisten verwachten dat het bedrijf een winst van 0,30 dollar per aandeel zal rapporteren op een omzet van 2,1 miljard dollar.

Super Micro Computer won voorbeurs 3,2 procent. Het aandeel steeg maandag ook al 7,2 procent, nadat analisten van JPMorgan zijn gestart met het volgens van het aandeel met een Overwogen advies en een koersdoel van 1.150 dollar.

De New York Stock Exchange zei maandag dat het zou beginnen met het schrappen van de notering van Fisker vanwege zijn ‘abnormaal lage’ prijsniveaus. Het aandeel daalde maandag 28 procent tot 0,09 dollar per aandeel en vervolgens werd de handel stopgezet nadat de fabrikant van elektrische voertuigen zei dat de onderhandelingen met een grote autofabrikant, onder andere over een mogelijke financiële reddingsboei, waren mislukt.

United Parcels Service organiseert vandaag een beleggersdag. De bijeenkomst is belangrijk voor de pakketbezorger, nu het aandeel in de afgelopen twaalf maanden met 17 procent is gedaald. In aanloop naar de beleggersdag presenteerde het concern zijn nieuwe strategische doelen. UPS wil in 2026 een omzet behalen van 108 tot 114 miljard dollar. Afgelopen jaar boekte UPS een omzet van 91 miljard dollar. Verder moet de aangepaste operationele marge in 2026 uitkomen boven de 13 procent. De marge lag in 2023 op 10,9 procent en voor 2024 wordt gerekend op 10,0 tot 10,6 procent. Het aandeel steeg voorbeurs 2,7 procent.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,3 procent lager op 5.218,19 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het rood op 39.313,64 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 16.384,47 punten.