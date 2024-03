Definitief akkoord 3M over schikking gehoorbeschermers Amerikaanse leger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een schikking ter waarde van 6 miljard dollar die 3M bereikte over de verkoop van ondeugdelijke oordoppen aan het Amerikaanse leger is door vrijwel alle gedupeerden geaccepteerd. Dit meldde het concern dinsdagmiddag. Van de in totaal ruim 293.000 claims zijn er meer dan 41.000 afgewezen en vervolgens hebben meer dan 249.000 het voorstel geaccepteerd. Dat is circa 99 procent en 3M verwacht dat dit percentage zal stijgen naar 99,9 procent. In augustus 2023 ging 3M akkoord met de betaling van 6,0 miljard dollar om de kwestie te schikken. Hiervoor heeft 3M al een voorziening getroffen. Bron: ABM Financial News

