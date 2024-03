UPS presenteert nieuwe strategische doelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft dinsdag nieuwe strategische doelen gepresenteerd in aanloop naar zijn beleggersdag. In de komende drie jaar wil CEO Carol Tomé “gedurfde stappen” zetten om de groei in de premium markten aan te zwengelen en tegelijkertijd de productiviteit en de efficiëntie te verhogen. "De groei- en productiviteitsinitiatieven die we uitvoeren, zullen resulteren in hogere inkomsten, grotere operationele marges en een hogere vrije kasstroom om waarde op lange termijn te leveren aan onze aandeelhouders." De Amerikaanse pakketbezorger wil in 2026 een jaaromzet behalen van 108 tot 114 miljard dollar. Afgelopen jaar boekte UPS een omzet van 91 miljard dollar. Verder moet de aangepaste operationele marge in 2026 uitkomen boven de 13 procent. De marge lag in 2023 op 10,9 procent en voor 2024 wordt gerekend op 10,0 tot 10,6 procent. Bij de binnenlandse pakkettendienst moet de aangepaste operationele marge in 2026 uitkomen op tenminste 12 procent en bij de internationale tak tussen de 18 en 19 procent. Bij de divisie Supply Chain Solutions rekent UPS op een marge van circa 12 procent in 2026. Verder ambieert de pakketbezorger in 2026 een vrije kasstroom van 17 tot 18 miljard dollar. Eind 2023 stond de vrije kasstroom op 5,3 miljard dollar. De kapitaaluitgaven moeten tussen 2024 en 2026 uitkomen op circa 5,5 procent van de totale omzet, aldus UPS. In de voorbeurshandel op Wall Street noteerde UPS dinsdag 2,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

