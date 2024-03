AEX blijft op recordkoers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde dinsdagochtend iets boven zijn 'all time high' van maandag van ruim 877 punten. Rond elf uur steeg de AEX 0,1 procent tot 878,19 punten, ondanks een gebrek aan momentum.

Beleggers wachten op nieuwe impulsen. "Pas vrijdag worden nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers gepubliceerd, die de markten in beweging zouden kunnen zetten, ook al zijn er dan veel gesloten vanwege de viering van Goede Vrijdag", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor het Duitse consumentenvertrouwen, dat in de maand april - onderzoeksbureau GfK meet altijd een maand vooruit, verbeterde. De vertrouwensindex kwam uit op -27,4, tegen -28,8 voor maart, bijgesteld van een eerdere prognose van -29,0. Er werd vooraf door economen gerekend op een index van -28,0.

Later op de dag staat het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de rol, net als de orders voor duurzame goederen in de VS.

De euro/dollar handelde vanochtend licht hoger op 1,0850. De obligatierentes daalden licht en de olieprijzen stegen juist iets. Maandag eindigde de WTI-olieprijs nog zo'n anderhalf procent hoger op circa 82 dollar per vat. ING wees op de aanhoudende drone-aanvallen door Oekraïne op Russische olieraffinaderijen die de risicopremie voor de oliemarkt hoger zetten.

Stijgers en dalers

Besi, maandag nog de sterkste daler in de AEX, wist vanochtend te herstellen met een koerswinst van 3,0 procent. Prosus won 2,3 procent. De verliezen beperkten zich tot minder dan een procent voor Exor en Adyen.

DSM-Firmenich daalde 0,2 procent, ondanks dat Goldman Sachs het aandeel weer begon te volgen met een koopadvies. AkzoNobel leverde licht in. Hier plakte de Amerikaanse bank juist een verkoopadvies op.

In de AMX won Inpost 6,6 procent in aanloop naar de cijfers op donderdag. Op gepaste afstand deed Fagron goede zaken met een plus van 1,9 procent. Corbion, JDE Peet's en Allfunds leverden circa een procent in.

In de AScX daalde Ebusco 8,7 procent na het overleggen van cijfers. Volgens Jefferies was het verlies met bijna 96 miljoen euro groter dan verwacht. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel op Ebusco van 5,00 naar 3,50 euro met een ongewijzigd Houden advies. Na alle tegenvallers in het afgelopen jaar, is het vertrouwen van de markt in de outlook voor 2024 verder afgenomen, aldus Degroof.

NX Filtration, maandag nog een flinke stijger, leverde vanochtend 3,4 procent in. Renewi won 1,0 procent en CM.com ruim twee procent.

IEX Group heeft in 2023 een stabiele omzet geboekt, terwijl de operationele winst licht daalde. Verder is de financiële positie gezond en robuust, aldus het bedrijf. Het aandeel bewoog niet.

Morefield Group heeft ook in de tweede helft van 2023 meer omzet en een hoger bedrijfsresultaat behaald dan een jaar eerder, meldde het bedrijf dinsdagochtend. Het aandeel steeg liefst 13 procent.