AEX start handelsdag vermoedelijk terughoudend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een neutrale opening, na een licht lager slot op Wall Street maandagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een nipt verlies van 0,1 procent. Maandag startte de AEX index de handelsweek nog met een bescheiden winst van 0,1 procent op een slotstand van 877,15 punten. Daarmee scherpte de index voor de derde handelsdag op rij zijn recordstand aan. "Tot nu toe blijkt maart een zeer goede maand te worden voor aandelenbeleggers", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De AEX staat vooralsnog bijna 3 procent hoger op maandbasis. Volgens de expert blijft Europa deze keer niet achter. "We presteren zelfs beter dan Amerikaanse indices", benadrukte de marktkenner van Bank Edmond de Rothschild. Wall Street startte de verkorte Paasweek juist terughoudend, met een daling voor de hoofdindices van enkele tienden van een procent. Beleggers kijken deze week vooral naar PCE-inflatiecijfers, die vrijdag verschijnen. Volgens hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen kent deze PCE sinds begin dit jaar een “opflakkering”. “Het momentum van de laatste zes maanden suggereert een inflatietempo van 2,5 procent op jaarbasis. Dit gebeurt nadat die prijsdynamiek eerder onder de 2 procent-doelstelling was gezakt", zei hoofdeconoom Aben. Voorzitter Jerome Powell van de Fed bevestigde vorige week tijdens de toelichting op het rentebesluit nog steeds te rekenen op drie renteverlagingen dit jaar, tot groot enthousiasme van beleggers op Wall Street waar recordstanden overtuigend werden gebroken. Beleggingsstrateeg Sam Stovall van CFRA Research merkte wel op dat aandelen in de VS duur zijn geworden, waarbij de S&P index nu handelt op een premie van 33 procent ten opzichte van de gemiddelde koers-winstverhouding van de afgelopen twintig jaar. Azië en olie De beurzen in Seoel en Hongkong wonnen vanochtend tot krap een procent, terwijl Sydney en Shanghai terrein prijs gaven. De Nikkei index in Tokio noteerde daarnaast vlak. In Japan stegen de producentenprijzen in februari op jaarbasis met 2,1 procent. De Bank of Japan verhoogde vorige week nog de rente, en nam zo na acht jaar afscheid van zijn negatieve rentebeleid. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vrijwel vlak op 82,03 dollar per vat, na een stijging van ruim anderhalf procent maandagavond in New York. Beleggers kijken vandaag voor macro-economische cijfers naar de VS, waar de orders voor duurzame goederen, het consumentenvertrouwen en de Case Shiller huizenprijzen op de agenda staan. Bedrijfsnieuws Ebusco heeft in 2023 teleurstellend gepresteerd, maar voor dit jaar wordt een duidelijke verbetering verwacht. De fabrikant gaat uit van een positieve EBITDA, met het zwaartepunt in de tweede jaarhelft, mede doordat de personeelskosten en bedrijfskosten dit jaar lager zullen zijn dan in 2023. Air France-KLM loste op verzoek van de obligatiehouders een groot deel van de zogeheten OCEANE 2026-obligaties af, ofwel circa 452 miljoen euro van de openstaande 500 miljoen euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde maandag 0,3 procent tot 5.218,19 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 39.313,64 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 16.384,47 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.