Aziatische beurzen noteren verdeeld

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten dinsdagochtend een verdeeld beeld zien, nadat Wall Street maandagavond licht lager sloot. De beurzen in Seoel en Hongkong wonnen circa een half procent, terwijl Sydney en Shanghai krap een half procent prijs gaven. De Nikkei index in Tokio noteerde daarnaast vlak. In Japan stegen de producentenprijzen in februari op jaarbasis met 2,1 procent. De Bank of Japan verhoogde vorige week nog de rente, en nam zo na acht jaar afscheid van zijn negatieve rentebeleid. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vrijwel vlak op 82,03 dollar per vat, na een stijging van ruim anderhalf procent maandagavond in New York. "De olieprijzen herstelden maandag, na de terroristische aanval in Rusland afgelopen weekend. Ondertussen zetten de aanhoudende drone-aanvallen door Oekraïne op Russische olieraffinaderijen de risicopremie voor de oliemarkt hoger", aldus olie-strategen Ewa Manthey en Warren Patterson van ING. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een min of meer neutrale opening, na een licht lager slot op Wall Street maandagavond. Bron: ABM Financial News

