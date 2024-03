Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, vanwege de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en de voortslepende oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De oliefutures daalden vrijdag voor de derde sessie op rij, waardoor WTI en Brent slechts kleine winsten konden boeken. De VS hebben er vorige week bij Oekraïne op aangedrongen de drone-aanvallen op de Russische energie-infrastructuur te staken, uit angst dat dit de mondiale olieprijzen zou kunnen opdrijven en vergeldingen zou kunnen uitlokken, zo meldde de Financial Times. Oekraïne ontkende vervolgens de aanvallen, die naar schatting circa 7 procent van de Russische raffinagecapaciteit offline hebben gehaald. Bij een terroristische aanslag op een concertzaal buiten Moskou door schutters van Islamitische Staat zijn vrijdagavond ruim 130 doden gevallen. De Russische president Vladimir Poetin heeft geprobeerd de aanval te linken aan Oekraïne. Kiev beschuldigde Poetin ervan Oekraïne valselijk in verband te brengen met de aanval, om zich zo te kunnen verzekeren van [meer binnenlandse] steun voor de Russische oorlog in Oekraïne en het conflict verder te kunnen aanwakkeren. "Brent-prijzen herstelden zich maandag tot ongeveer 86 dollar per vat, na de terroristische aanval in Rusland afgelopen weekend. Ondertussen houden de aanhoudende drone-aanvallen door Oekraïne op Russische olieraffinaderijen de risicopremie voor de oliemarkt hoger", aldus strategen Ewa Manthey en Warren Patterson van ING. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,32 dollar hoger op 81,95 dollar. Bron: ABM Financial News

