Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 5.225,24 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 39.313,43 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 16.420,64 punten.

Wall Street startte de verkorte Paasweek terughoudend, waarbij beleggers met name uitkijken naar PCE-inflatiecijfers, die vrijdag verschijnen: "Deze PCE kent sinds begin dit jaar een opflakkering. Het momentum van de laatste zes maanden suggereert een inflatietempo van 2,5 procent op jaarbasis. Dit gebeurt nadat die prijsdynamiek eerder onder de 2 procent-doelstelling was gezakt. We verwachten niet dat deze dynamiek verder aantrekt. Vorige keer waren er enkele specifieke elementen die het cijfer wat vervuilden", zei hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Op macro-economisch vlak werd maandag in de VS bekend dat er in februari 0,3 procent minder eengezinswoningen zijn verkocht dat in de maand ervoor. In totaal werden 662.000 nieuwe eengezinswoningen verkocht tegen een gemiddelde verkoopprijs van 485.000 dollar.

De Chicago Fed National Activity Index is in februari weer boven nul uitgekomen. De index steeg van -0,54 in januari naar +0,05 in februari.

Olie noteerde maandag 1,5 procent hoger op 81,86 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0837. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0836 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0805 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een drietal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de orders duurzame goederen en de Case Shiller huizenprijzen, gevolgd door het consumentenvertrouwen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar het niet naleven van de regels van de Digital Markets Act door Google-moeder Alphabet, Apple en Facebook-moeder Meta. Dit maakte de mededingingswaakhond van de Europese Unie maandag bekend. De Commissie is van plan de vandaag ingeleide procedure binnen 12 maanden af te ronden. Alphabet daalde 0,9 procent, Apple verloor 0,5 procent en Meta noteerde 0,8 procent lager.

China heeft nieuwe richtlijnen geïntroduceerd waardoor Amerikaanse microprocessors van Intel en AMD niet meer gebruikt mogen worden voor pc's en servers van de overheid en buitenlandse technologie wordt vervangen door oplossingen van eigen bodem. Dit schreef de Financial Times zondag. De strengere regels richten zich ook op het Windows-besturingssysteem van Microsoft, volgens de krant.

Met deze nieuwste beperkingen reageert Beijing op de sancties die Washington heeft opgelegd aan een groeiend aantal Chinese bedrijven vanwege de nationale veiligheid. Voor Amerikaanse techbedrijven gelden al strenge exportregels voor China. Intel daalde 1,2 procent, AMD won 0,1 procent en Microsoft noteerde 1,2 procent lager.

De topman van Boeing, Dave Calhoun, vertrekt aan het einde van dit jaar bij het bedrijf. Dit meldde de Amerikaanse vliegtuigbouwer maandagmiddag. Het vertrek van Calhoun komt op een moment dat Boeing flink onder vuur ligt, na een reeks incidenten met zijn toestellen. Het aandeel Boeing steeg 1,2 procent.

United Airlines verloor 4,3 procent. De Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA gaat United beter in de gaten houden, na een stortvloed aan veiligheidsproblemen in de afgelopen weken, zo meldde de Wall Street Journal vrijdagavond op basis van een interne memo van de luchtvaartmaatschappij.

Novo Nordisk neemt Cardior Pharmaceuticals over voor 1,03 miljard euro, om zijn pijplijn met medicijnen tegen hart- en vaatziekten te versterken en uit te breiden buiten het kerngebied van diabetes en gewichtsverlies. Dat maakte de Deense farmaciereus maandag bekend. De Amerikaanse notering van Novo Nordisk steeg 0,9 procent.