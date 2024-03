Europese beurzen blijven dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag na een weifelende start vrijwel vlak gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 509,86 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 18.261,31 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een vlak slot op 8.151,60 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.917,57 punten.

Europese aandelen startten de verkorte handelsweek voorzichtig, terwijl beleggers de vooruitzichten voor de rentetarieven en de inflatie blijven afwegen. Gedurende de tweede helft van de handelsdag wisten de beurzen er alsnog kleine winsten uit te persen om uiteindelijk toch vrijwel vlak te sluiten.

Danske Bank zei dat het dit jaar drie renteverlagingen van de Europese Centrale Bank verwacht, maar data duiden op een groeiende kans van minder renteverlagingen, op basis van recente inflatiecijfers en niet in de laatste plaats de focus van de ECB op de binnenlandse inflatie en diensteninflatie.

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen zei deze week uit te kijken naar de Economic Sentiment Indicator van de Europese Commissie. "We gaan er niet vanuit dat het beeld hier veel zal veranderen. Het schetst een beeld van een industrie die op een laag niveau blijft kabbelen en een dienstensector die het iets beter doet. Zoals de PMI-aankoopmanagersindices vorige week ook aangaven", aldus Aben.

Dit plaatje impliceert volgens de econoom een glas dat zowel half leeg als half vol is. "Leeg, omdat we mogelijk nog 6 tot 12 maanden moeten wachten voordat de Europese economie aantrekt. Maar ook 'vol', omdat analisten deze voorzichtige economische verwachtingen al hebben meegenomen in hun bedrijfsresultaatvoorspellingen, met een verwachte winstgroei van ongeveer drie procent in 2024, wat realistisch lijkt", zei hij.

Dit staat in schril contrast met twee maanden geleden, toen "de risico's verschoven naar meer dan drie verlagingen", aldus Danske Bank.

Olie werd maandag anderhalf procent duurder op circa 82 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0838. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0806 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0805 op de borden.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van gokbedrijf Entain zijn dit jaar tot nu toe 20 procent gedaald. Dat het bedrijf geen CEO heeft, is niet goed voor de stemming volgens analisten van Berenberg. Daarbij zal nieuwe regelgeving in het VK en Nederland het resultaat met 40 miljoen pond laten dalen in 2024, gevolgd door een kleinere daling in de eerste helft van 2025, denken de analisten. Het aandeel herstelde echter van eerdere verliezen en sloot circa 0,2 procent hoger.

Doe-het-zelfketen Kingfisher gaat de organisatie vereenvoudigen in Frankrijk om de ketens Castorama en Brico Depot winstgevender te maken. Het aandeel steeg in Londen met 2,6 procent.

Delivery Hero ziet de CFO vertrekken. Het aandeel won 0,4 procent.

De Britse verzekeraar Direct Line daalde ruim 11,0 procent, nadat het Belgische Ageas liet weten af te zien van een overname. Het aandeel Ageas steeg in Brussel circa 1,7 procent.

De Europese Commissie maakt bezwaar tegen de geplande overname van ITA Airways door Deutsche Lufthansa, wat kan leiden tot hogere prijzen en een slechtere service op passagiersvluchten vanuit en naar Italië. Het aandeel Lufthansa verloor 0,1 procent.

De Europese Commissie onderzoekt ook of Alphabet, Apple en Meta de regelgeving voor digitale markten overtreden door gebruikers te "sturen" in hun appwinkels Google Play en App Store, terwijl Alphabet gebruikers ook naar zichzelf zou doorverwijzen in de zoekmachine van Google.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 5.225,02 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.