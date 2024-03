Air France-KLM lost groot deel van OCEANE obligatie af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft een groot deel van de zogeheten OCEANE 2026-obligaties afgelost. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij maandag nabeurs. Air France-KLM loste, op verzoek van de obligatiehouders, circa 452 miljoen euro van de openstaande 500 miljoen euro af, aldus het bedrijf. Het gaat om obligaties die converteerbaar zijn in nieuwe aandelen en/of omwisselbaar zijn in bestaande aandelen met vervaldatum 25 maart 2026. Dit afgeloste bedrag komt overeen met ongeveer 25 miljoen aan obligaties. Deze optie tot vervroegde terugbetaling op 25 maart 2024 maakte deel uit van de voorwaarden van de obligaties, volgens Air France-KLM. Volgens de definitieve voorwaarden zullen de resterende uitstaande obligaties a pari, dus een koers gelijk aan 100 procent van de nominale waarde, worden afgelost op 25 maart 2026, tenzij ze eerder zijn omgewisseld, afgelost of gekocht en geannuleerd, zei het bedrijf maandag. Het aantal potentiële verwaterende aandelen verbonden aan de uitstaande OCEANE 2026 is daarom verlaagd van 4.966.518 naar 472.580 aandelen. Bron: ABM Financial News

