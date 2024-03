AEX scherpt record verder aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger geëindigd. De AEX steeg 0,1 procent en scherpte daarmee zijn record van voor het weekend aan tot 877,15 punten.

"Tot nu toe blijkt maart een zeer goede maand te worden voor aandelenbeleggers", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De AEX staat vooralsnog bijna 3 procent hoger op maandbasis.

Volgens de expert blijft Europa deze keer niet achter. "We presteren zelfs beter dan Amerikaanse indices", benadrukte de marktkenner van Bank Edmond de Rothschild.

Op macro-economisch vlak was het maandag relatief rustig. Wel was er aandacht voor de Chicago Fed index, die in februari herstel liet zien, met een positief indexniveau van +0,05. Dat duidt op een groeiversnelling in de Verenigde Staten.

Dat de Amerikaanse economie veerkrachtiger blijft dan verwacht, is positief. Maar het aantal items dat nog steeds buitensporige prijsstijgingen laat zien, waardoor de inflatie hardnekkiger blijkt, baart Fed-bestuurder Raphael Bostic wel zorgen, zei hij voor het weekend.

En dus rekent Bostic, die stemrecht heeft binnen de Federal Reserve, op nog maar één renteverlaging dit jaar, in plaats van de twee waar hij eerder nog op mikte. De Amerikaanse vermogensbeheerder Vanguard sprak vorige week zelfs de verwachting uit helemaal geen renteverlagingen in de VS te verwachten dit jaar.

Een ruime meerderheid van de markt verwacht nog altijd een eerste renteverlaging in juni. Eind deze week verschijnt de PCE-inflatie, voor de Fed een belangrijke graadmeter om het rentebeleid te bepalen. Het cijfer wordt gepubliceerd op Goede Vrijdag, wanneer de Amerikaanse en Europese beurzen gesloten zijn. Beleggers kunnen dus pas na het weekend op deze inflatiedata reageren.

De euro/dollar handelde maandag rond het slot in Amsterdam licht hoger op 1,0838. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,254 procent. De olieprijzen stegen maandag ruim anderhalf procent.

Stijgers en dalers

Adyen won 1,4 procent in de hoofdindex, maar koploper AkzoNobel steeg net iets harder. Ook verzekeraars deden goede zaken, met winsten van een meer dan een half procent tot ruim een procent voor NN Group en Aegon. IMCD verloor 2,5 procent en UMG leverde 2 procent in.

Besi leverde maandag 3,7 procent in en was daarmee hekkensluiter in de AEX. ASML en ASMI wonnen wel terrein.

China heeft nieuwe richtlijnen geïntroduceerd waardoor Amerikaanse microprocessors van Intel en AMD niet meer gebruikt mogen worden voor pc's en servers van de overheid en buitenlandse technologie wordt vervangen door oplossingen van eigen bodem. Dit schreef de Financial Times zondag.

In de Midkap gingen Fugro en SBM Offshore ruim 2 procent hoger, terwijl JDE Peet's 4,1 procent liet gaan. Corbion ging aan kop met een winst van 3 procent. Galapagos en Signify stonden onder druk en daalden meer dan een procent.

In de AScX won NX Filtration liefst 11 procent. Degroof Petercam zette het aandeel na een herziening weer op de kooplijst, maar verlaagde wel het koersdoel van 11,97 naar 5,50 euro. Ook BAM en Kendrion eindigden met aardige winsten, van meer dan 2 procent.

Ebusco steeg 1,3 procent in aanloop naar de resultaten die dinsdag voorbeurs verschijnen.

PostNL en Pharming daalden gemiddeld rond een procent. Verder bleven de verliezen onder de smallcap aandelen relatief beperkt.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht in het rood.