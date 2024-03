Wall Street begint verkorte Paasweek terughoudend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtrode opening tegemoet. Richting de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent lager. De Nasdaq lijkt een half procent lager te zullen openen en ook de Dow Jones index stond voorbeurs onder druk.

Wall Street sloot vrijdag verdeeld, met verliezen voor de S&P en Dow, maar met een nieuwe all time high voor de techzware Nasdaq. Op weekbasis wonnen alle drie de indexen terrein.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING was het voor de S&P de beste week van 2024 tot nog toe, "ondanks een uitstroom van ruim 22 miljard dollar uit Amerikaanse aandelen in de week tot en met woensdag."

De rally op de beurzen gaat volgens de beursexpert dus niet gepaard met een grote instroom van kapitaal en van euforie bij beleggers is geen sprake.

"Dat biedt ruimte voor verdere koersstijgingen", aldus Wiersma.

Goldman Sachs ziet de S&P 500 dit jaar mogelijk zelfs eindigen op 6.000 punten, bleek uit een analistenrapport, met name dankzij de koerswinsten van een aantal grote techbedrijven.

Een alternatief scenario van Goldman is dat als de grootste techbedrijven het laten afweten, de rest van de markt een inhaalslag zal maken en de S&P zo alsnog naar 5.800 punten stijgt aan het einde van 2024. Een minder florissant scenario is de zogenaamde 'catch-down', waardoor de S&P 500 tegen het einde van het jaar naar 4.500 punten zou kunnen dalen. Dit zou volgens Goldman gebeuren als de grote technologiebedrijven er niet in zouden slagen om aan de hoge groeiverwachtingen te voldoen.

Richting het weekend namen de aandelenmarkten in New York vrijdag gas terug, nadat er in de dagen ervoor de nodige records sneuvelden, toen de Federal Reserve bij zijn rentebesluit op woensdag duidelijk maakte dat voor dit jaar nog altijd drie renteverlagingen worden verwacht.

Toch waarschuwde de Amerikaanse vermogensbeheerder Vanguard dat de Fed de rente dit jaar mogelijk niet zal verlagen. Heel gek lijkt die gedachte niet, want Fed-bestuurder Raphael Bostic, die dit jaar stemrecht heeft bij de centrale bank, verlaagde vrijdag zijn verwachting voor het aantal renteverlagingen dit jaar van twee naar één.

"Ik heb er absoluut minder vertrouwen in dan in december" dat de inflatie zal blijven dalen in de richting van de Fed-doelstelling van 2 procent, zei Bostic tegen verslaggevers na afloop van een forum waaraan hij deelnam.

Volgens de voorzitter van de Atlanta Fed is de Amerikaanse economie veerkrachtiger gebleken dan verwacht en hoewel de inflatie inderdaad daalt, maakt Bostic zich zorgen over het aantal items dat nog steeds buitensporige prijsstijgingen laat zien.

Voorbeurs werd bekend dat de activiteitsindex van Chicago Fed in februari flink is verbeterd. De index verbeterde van -0,54 in januari naar +0,05 in februari. Het positieve cijfer duidt op een groeiversnelling in de VS.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag nog aandacht voor de nieuwe woningverkopen in de VS.

Deze week staan verder ook de Amerikaanse orders voor duurzame goederen, definitieve groeicijfers, de wekelijkse steunaanvragen, het consumentenvertrouwen en de PCE-inflatie op de agenda.

Dat laatste cijfer verschijnt op Goede Vrijdag en is voor de markten interessant in het kader van het rentebeleid van de Fed. Beleggers kunnen er pas na het weekend op reageren, omdat de Amerikaanse en Europese beurzen vrijdag gesloten zijn.

De euro/dollar handelde maandagmiddag licht hoger op 1,0832. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht, naar 4,23 procent. De olieprijzen stegen licht.

Bedrijfsnieuws

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar het niet naleven van de regels van de Digital Markets Act door Google-moeder Alphabet, Apple en Facebook-moeder Meta. Dit maakte de mededingingswaakhond van de Europese Unie maandag bekend. De Commissie is van plan de vandaag ingeleide procedure binnen 12 maanden af te ronden. Alphabet, Apple en Meta lijken maandag vooralsnog 0,5 tot 1,0 procent lager te zullen openen.

China heeft nieuwe richtlijnen geïntroduceerd waardoor Amerikaanse microprocessors van Intel en AMD niet meer gebruikt mogen worden voor pc's en servers van de overheid en buitenlandse technologie wordt vervangen door oplossingen van eigen bodem. Dit schreef de Financial Times zondag. De strengere regels richten zich ook op het Windows-besturingssysteem van Microsoft, volgens de krant.

Met deze nieuwste beperkingen reageert Beijing op de sancties die Washington heeft opgelegd aan een groeiend aantal Chinese bedrijven vanwege de nationale veiligheid. Voor Amerikaanse techbedrijven gelden al strenge exportregels voor China. Intel, AMD en Microsoft lijken maandag lager te zullen openen. Voor AMD en Intel lopen de verliezen op van 3,5 tot ruim 4 procent.

De topman van Boeing, Dave Calhoun, vertrekt aan het einde van dit jaar bij het bedrijf. Dit meldde de Amerikaanse vliegtuigbouwer maandagmiddag. Het vertrek van Calhoun komt op een moment dat Boeing flink onder vuur ligt, na een reeks incidenten met zijn toestellen. Het aandeel Boeing steeg in de voorbeurshandel 3,5 procent.

United Airlines gaat maandag een 2,5 procent lagere opening tegemoet. De Amerikaanse luchtvaartwaakhond FAA gaat United beter in de gaten houden, na een stortvloed aan veiligheidsproblemen in de afgelopen weken, zo meldde de Wall Street Journal vrijdagavond op basis van een interne memo van de luchtvaartmaatschappij.

Novo Nordisk neemt Cardior Pharmaceuticals over voor 1,03 miljard euro, om zijn pijplijn met medicijnen tegen hart- en vaatziekten te versterken en uit te breiden buiten het kerngebied van diabetes en gewichtsverlies. Dat maakte de Deense farmaciereus maandag bekend. De Amerikaanse notering van Novo Nordisk daalde licht in de voorbeurshandel.

Slotstanden

De S&P 500 sloot vrijdag 0,1 procent lager op 5.234,18 punten, de Dow Jones index daalde 0,8 procent op 39.475,90 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 16.428,82 punten.