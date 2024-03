Novo Nordisk koopt Cardior Pharmaceuticals voor 1 miljard euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novo Nordisk neemt Cardior Pharmaceuticals over voor 1,03 miljard euro, om zijn pijplijn met medicijnen tegen hart- en vaatziekten te versterken en uit te breiden buiten het kerngebied van diabetes en gewichtsverlies. Dat maakte de Deense farmaciereus maandag bekend. Novo Nordisk heeft groot succes met zijn behandelingen Wegovy en Ozempic voor obesitas en diabetes. Deze middelen blijken niet alleen zeer effectief de bloedsuikerspiegel te reguleren en patiënten te helpen om gewicht te verliezen, maar bieden ook extra gezondheidsvoordelen zoal een lager risico van herseninfarcten en hartinfarcten en een vertraging van nierziektes. "De overname is een belangrijke stap in de strategie van Novo Nordisk om een aanwezigheid te vestigen in hart en vaatziekten", aldus het bedrijf. Het Duitse Cardior Pharmaceuticals richt zich op de ontwikkeling van therapieën die zich focussen op de biologische bouwsteen RNA als middel om hartziekten te voorkomen en te herstellen Bron: ABM Financial News

