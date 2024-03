Valuta: Chinese centrale bank grijpt in

(ABM FN-Dow Jones) Het is een relatief rustig begin van de nieuwe handelsweek, maar er was wel nieuws uit China. Dit zei marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank maandag.

De Chinese centrale bank heeft vanochtend de referentiekoers voor de yuan naar beneden bijgesteld en ook nog eens een stuk harder dan de verwachting van analisten, aldus Van Harn. Hiermee wil de PBOC een aantal dingen bereiken.

Volgens Rabobank wil de centrale bank ten eerste niet te boek staan als een valutamanipulator en ten tweede is de sterkere referentiekoers voor de yuan ook goed voor buitenlandse beleggers. Een sterkere yuan betekent dat de Chinese bezittingen van niet-Chinese beleggers in waarde toenemen. Gezien de flinke uitstroom van buitenlands kapitaal in de afgelopen maanden is dit volgens Van Harn een poging om buitenlandse investeerders weer wat gerust te stellen.

Opvallend was ook het lichte herstel van de Japanse yen. De recente daling van de Japanse munt was vooral het gevolg van de historische renteverhoging van de Bank of Japan vorige week. Belangrijk is dat handelaren er nu ook wel van uitgaan dat de rente in Japan nog enige tijd laag zal blijven en daarom de grote renteverschillen met de Verenigde Staten en Europa zullen blijven bestaan.

Het belangrijkste richtpunt voor valutahandelaren is naar verwachting de Amerikaanse PCE-kerninflatie die vrijdag, op Goede Vrijdag, tegelijk met de inkomens en bestedingen naar buiten wordt gebracht. Die PCE-inflatie geldt als de favoriete inflatiebarometer van de Fed. Op Goede Vrijdag zijn de financiële markten in Europa en de VS overigens wel gesloten.

De dollar daalde maandag ten opzichte van de Chinese yuan naar 7,21. De dollar/yen zakte naar 151,28.