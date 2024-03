Europese Commissie stelt onderzoek in naar Amerikaanse techreuzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar het niet naleven van de regels van de Digital Markets Act door Google-moeder Alphabet, Apple en Facebook-moeder Meta. Dit maakte de mededingingswaakhond van de Europese Unie maandag bekend. Alphabet en Apple zouden gebruikers mogelijk "sturen" in hun respectievelijke appwinkels Google Play en de App Store, terwijl Alphabet ook zelfverwijzend werkt in de zoekmachine van Google. Apple zou gebruikers met zijn keuzescherm voor Safari ook sturen, terwijl Meta dat doet met zijn model waarin gebruikers of moeten betalen voor Facebook of instemmen met het gebruik van hun data door het Amerikaanse bedrijf, volgens Brussel. De Commissie vermoedt dat de maatregelen die de techreuzen hebben genomen "niet volstaan om hun verplichtingen onder de DMA effectief na te komen." Daarnaast is de Commissie een onderzoek gestart naar de nieuwe vergoedingenstructuur van Apple voor alternatieve appwinkels en de rangschikkingspraktijken van Amazon op zijn marktplaats. Tot slot heeft de Commissie de bedrijven opgedragen bepaalde documenten te bewaren om toezicht te houden op de daadwerkelijke uitvoering en naleving van hun verplichtingen. De Commissie is voornemens de vandaag ingeleide procedure binnen 12 maanden af te ronden. "Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal de Commissie de betrokken poortwachters in kennis stellen van haar voorlopige bevindingen en uitleggen welke maatregelen zij overweegt te nemen of de poortwachter zou moeten nemen om effectief tegemoet te komen aan de bezwaren van de Commissie", aldus de Europese waakhond. Bron: ABM Financial News

