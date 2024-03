AEX begint de week terughoudend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX noteerde maandag rond de klok van elf uur min of meer vlak. De hoofdindex stond iets lager op 874 punten. "We gaan een rustige week tegemoet en vandaag is daar exemplarisch voor", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank. Afgelopen week won de AEX op weekbasis nog circa 3 procent. Dankzij onder meer een stijging van indexzwaargewicht ASML met bijna zes procent, scherpte de index zijn hoogste stand overtuigend aan. Beleggers houden zich vooral vast aan de woorden van de centrale bankiers die naar verwachting rond de zomer gaan starten met het verlagen van de rente. Raphael Bostic van de Atlanta-Fed zei afgelopen weekend dat hij dit jaar nog maar één renteverlaging van 25 basispunten verwacht. "Ik heb er absoluut minder vertrouwen in dan in december" dat de inflatie zal blijven dalen in de richting van de Fed-doelstelling van 2 procent, zei Bostic tegen verslaggevers na afloop van een forum waaraan hij deelnam. Het algemene beleggerssentiment blijft echter boven het historische gemiddelde, bleek uit de meest recente wekelijkse enquête van de American Association of Individual Investors, wat duidt op aanhoudend marktoptimisme. Toch vrezen sommige beleggers de potentiële impact van een te lang uitgerekte rally en mogelijk hogere rentes voor langere tijd, aldus Justin Blekemolen van Lynx. Op macro-economisch gebied kwam vanuit Nederland positief nieuws. In het vierde kwartaal steeg het bruto binnenlands product met 0,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal, zo bleek uit de tweede berekening van het CBS. In de eerste raming, die op 14 februari werd gepubliceerd, werd nog een groei van 0,3 procent gemeten. De olieprijzen stegen maandagochtend en een vat Brent olie werd 0,7 procent duurder op 86,00 dollar. De markt worstelt met een aantal problemen zoals de bezorgdheid over een krapper mondiaal aanbod als gevolg van het escalerende conflict in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne, terwijl een afnemend aantal Amerikaanse boorplatformen de opwaartse prijsdruk vergroot. De rentes kwamen nauwelijks van hun plaats en de euro/dollar steeg fractioneel naar 1,0814. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen noteerden alle aandelen binnen een relatief smalle bandbreedte ten opzichte van het slot van vrijdag. De grootste stijger was ASMI met een winst van 0,5 procent. Besi verloor 2,6 procent en was daarmee de grootste daler. Ook in de AMX bleven grote uitschieters achterwege. Flow Traders won 1,6 procent. Eurocommercial daalde met 1,7 procent. In de AScX won Kendrion 2,0 procent en NX Filtration steeg met meer dan 6 procent. Degroof Petercam zette het aandeel NX Filtration na een herziening weer op de kooplijst, maar verlaagde wel het koersdoel van 11,97 naar 5,50 euro. Bron: ABM Financial News

