Europese mededingingsbezwaren tegen overname ITA door Lufthansa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie maakt bezwaar tegen de geplande overname van ITA Airways door Deutsche Lufthansa en het Italiaanse ministerie van economie en financiën, omdat dit de concurrentie kan beperken op passagiersvluchten vanuit en naar Italië, wat kan leiden tot hogere prijzen en een slechtere service. Dat maakte de mededingingsautoriteit van de Europese Unie maandag bekend. De Commissie startte op 23 januari een onderzoek naar de impact van de geplande fusie op de concurrentie en daaruit blijkt dat die fusie kan leiden tot minder concurrentie op korte vluchten tussen Italië en Centraal-Europa. Hier hebben Lufthansa en ITA Airways weinig concurrentie, vooral van budgetmaatschappijen zoals Ryanair die vaak vanaf meer afgelegen luchthavens opereren. Ook zou de mededinging verslechteren voor langeafstandsvluchten tussen Italië en de VS, Canada en Japan, waar weinig rivalen zijn, en zou de dominante positie van ITA op het vliegveld Linate in Milaan groter worden, waardoor rivalen daar minder kans krijgen. De Europese Commissie merkt op dat ITA een succesvolle start had na zijn creatie in 2020 door de Italiaanse overheid, die ITA's voorganger Alitalia overnam. De mededingingswaakhond vreest dat het verdwijnen van ITA als zelfstandige luchtvaartmaatschappij schadelijk kan zijn voor de concurrentie in deze markten "die al geconcentreerd zijn." De zorgen gelden overigens niet voor het grote merendeel van de routes waarop ITA actief is. De mededingingsautoriteit geeft de overnemende partijen de kans om te reageren en om maatregelen voor te stellen die de zorgen kunnen wegnemen. Hiervoor hebben zij tot 26 april de tijd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.