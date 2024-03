Tony De Pauw vertrekt als co-CEO van WDP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN) Tony De Pauw neemt afscheid als co-CEO van WDP, maar blijft wel actief als speciaal adviseur. Dit maakte de specialist in logistiek vastgoed maandagochtend bekend. In aanloop naar de 25ste verjaardag van de beursintroductie van WDP in juni, heeft De Pauw besloten om zijn functie als co-CEO neer te leggen met ingang van 1 juli 2024. Hij blijft echter actief als speciaal adviseur, onder andere bij de verdere ontplooiing van de activiteiten in Frankrijk en Duitsland, een van de aanjagers binnen het recent aangekondigde groeiplan. De Pauw blijft ook lid van de Raad van Bestuur van WDP als actieve vertegenwoordiging van de referentieaandeelhouder, de familie Jos De Pauw. Ook maakte WDP bekend dat het Patrick O als onafhankelijk bestuurder wil benoemen. Het aandeel WDP daalde maandagochtend 0,4 procent naar 25,70 euro. Bron: ABM Financial News

