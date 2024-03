CFO Delivery Hero vertrekt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Emmanuel Thomassin, de CFO van Delivery Hero, vertrekt om een andere professionele kans na te streven. Dit maakte de maaltijdbezorger maandagochtend bekend. Het vertrek werd aanvankelijk aangekondigd tijdens de update van het bedrijf over het derde kwartaal van 2023. Thomassin blijft aan tot eind september 2024 en de raad van commissarissen is de zoektocht naar een nieuwe CFO gestart. Thomassin was volgens Delivery Hero een belangrijke aanjager van de overnamestrategie van het bedrijf in de loop van de afgelopen tien jaar. Het aandeel Delivery Hero kende in 2020 en 2021 mooie tijden, maar moest in 2022 weer een groot gedeelte van de winst inleveren. Vrijdag sloot het aandeel op circa 27 euro, min of meer gelijk aan het bedrag waarvoor het aandeel naar de beurs ging in 2017. Bron: ABM Financial News

