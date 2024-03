AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een vlakke opening, na een gemengd slot op Wall Street vrijdagavond. Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis nog met circa 3 procent hoger op een slotstand van 874,34 punten. Dankzij onder meer een stijging van indexzwaargewicht ASML met bijna zes procent, scherpte de index zijn hoogste stand ooit overtuigend aan. Het hoogtepunt van de afgelopen handelsweek was het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. De rente bleef onveranderd en voorzitter Jerome Powell bevestigde tijdens de toelichting nog steeds te rekenen op drie renteverlagingen dit jaar. “De optelsom van deze 'geen nieuws is goed nieuws'-persconferentie is dat de markten groen licht kregen om verder te stijgen”, zei investeringsstrateeeg Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance. De drie hoofdindices op Wall Street sloten zowel woensdag als donderdag op de hoogste stand ooit, om vervolgens vrijdag gas terug te nemen. "Steeds meer analisten verhogen inmiddels hun targets voor de Amerikaanse aandelenindices in het huidige Goldilocks-scenario [van dalende rentes en een gematigde economische groei]. Er zal af en toe heus nog wel een correctie zijn maar de omstandigheden zijn voor beleggers zeer gunstig", volgens investment manager Simon Wiersma van ING. De Amerikaanse vermogensbeheerder Vanguard voorziet echter tegenvallende inflatiecijfers, waardoor de rente dit jaar tegen de verwachting in juist niet verlaagd zal worden. "Deze verrassing zou kunnen leiden tot een behoorlijke teleurstelling bij beleggers. Vanguard denkt bovendien ook dat de Amerikaanse aandelenmarkt op dit moment relatief overgewaardeerd is", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx. Azië en olie De beurs in Japan scherpte vannacht nog zijn 'all time high' aan, om vervolgens te dalen naar een verlies van 0,8 procent, terwijl Seoel 0,2 procent prijs gaf. Sydney en Hongkong noteerden daarentegen enkele tienden van een procent in het groen. De Chinese maaltijdbezorger Meituan maakte een koerssprong van 10 procent, na cijfers die vrijdag nabeurs werden gepubliceerd. De omzet steeg op jaarbasis met 23 procent naar omgerekend 9,4 miljard euro, hetgeen resulteerde in een nettowinst van 284 miljoen euro. Het aantal orders steeg het afgelopen kwartaal met 25,2 procent tot iets meer dan 6 miljoen. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,7 procent hoger op 81,61 dollar per vat, na een daling van 0,5 procent vrijdagavond in New York. Beleggers hebben vanmiddag onder meer oog voor de vrijgave van de Chicago Fed index en de nieuwe woningverkopen in de VS. Bedrijfsnieuws Theon International, producent van nachtkijkers en sinds februari genoteerd aan Euronext Amsterdam, kreeg vorig jaar voor 506 miljoen euro aan orders binnen. Dat was een stijging op jaarbasis van 51,7 procent. De omzet steeg op jaarbasis met 53,1 procent naar 218,7 miljoen euro. Het aangepaste EBIT-resultaat verbeterde naar 56,8 miljoen euro, op jaarbasis een stijging van 41,3 procent. Slotstanden Wall Street De S&P 500 verloor vrijdag 0,1 procent op 5.234,18 punten, de Dow Jones index daalde 0,8 procent op 39.475,90 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 16.428,82 punten. Dat was een nieuwe all time high voor de techzware index. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.