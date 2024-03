Aziatische beurzen noteren verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten maandagochtend een verdeeld beeld zien, nadat Wall Street vrijdagavond overwegend lager sloot. De beurs in Japan scherpte vannacht nog zijn 'all time high' aan, om vervolgens te dalen naar een verlies van 0,8 procent, terwijl Seoel 0,2 procent prijs gaf. Sydney en Hongkong noteerden daarentegen enkele tienden van een procent in het groen. De Chinese maaltijdbezorger Meituan maakte een koerssprong van 10 procent, na cijfers die vrijdag nabeurs werden gepubliceerd. De omzet steeg op jaarbasis met 23 procent naar omgerekend 9,4 miljard euro, hetgeen resulteerde in een nettowinst van 284 miljoen euro. Het aantal orders steeg het afgelopen kwartaal met 25,2 procent tot iets meer dan 6 miljoen. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,7 procent hoger op 81,61 dollar per vat, na een daling van 0,5 procent vrijdagavond in New York. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een min of meer neutrale opening. Bron: ABM Financial News

