Europese beurzen openen waarschijnlijk weinig spectaculair

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 10 punten voor de Duitse DAX en een vlakke opening voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 12 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag ook verdeeld geëindigd. Na de rentebesluiten van eerder in de week, deden beleggers het richting het weekend rustiger aan. Op weekbasis wonnen de Stoxx Europe 600 en DAX duidelijk terrein, maar de CAC 40 bleef achter, onder meer na de koersdaling van Kering eerder in de week.

Deutsche Bank is nog altijd positief over de DAX. De resultaten van de bedrijven in de Duitse hoofdindex in het vierde kwartaal waren solide en markeren een dito einde van een gemengd jaar. De bank wees op een sterke winstgroei, stabiele marges en positieve verrassingen.

Deutsche ziet geen reden de huidige zwakte in de Duitse economie als een signaal op te vatten om negatief te worden over de DAX. De bank verwacht dat de verbetering in de mondiale macro-economie Duitse aandelen zal ondersteunen.

De Ifo index toonde vrijdag een stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen. De index verbeterde van 85,7 naar 87,8, waar gerekend werd op een stijging naar 86,0.

"Samen met de PMI van donderdag, die een verdere verzwakking in de verwerkende industrie liet zien maar verbeteringen in de dienstensector, is de boodschap duidelijk: de Duitse economie heeft het dieptepunt bereikt, maar een krachtig herstel is nog niet in zicht", zei econoom Carsten Brzeski van ING in een reactie op de Ifo-cijfers.

Ondertussen wordt het steeds waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank in de komende maanden overgaat tot de eerste renteverlaging, zo zei voorzitter Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank vrijdag. Nagel, ook ECB-bestuurder, verwacht een verlaging voor de zomervakantie. Daarbij is juni kansrijker dan april, aldus de bankier.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat de Duitse importprijzen in januari met 5,9 procent zijn gedaald op jaarbasis, waarbij de energieprijzen in de eerste maand van het jaar met bijna 28 procent daalden. De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in februari op hetzelfde niveau gebleven, terwijl economen rekenden op een daling van 0,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Banco Santander was vrijdag een uitblinker in Spanje met een koerswinst van 2,1 procent. De bank liet weten dit jaar 6 miljard euro te willen uitkeren aan aandeelhouders middels dividend en de inkoop van eigen aandelen. Santander zei op schema te liggen met de doelstellingen voor dit jaar.

Elders zaten financials ook in de lift. Deutsche Bank en ING rond een procent. Franse banken stegen licht, ondanks een daling van de CAC 40.

Na de koerswinsten van donderdag hadden halfgeleideraandelen het vrijdag lastig. Zo daalde ASML in Amsterdam met 1,9 procent. Infineon werd in Frankfurt 2,1 procent goedkoper.

In Parijs hadden de luxemerken het opnieuw moeilijk. Zo daalde LVMH 2,3 procent en leverden Hermes en Kering respectievelijk 1,0 en 3,6 procent in.

Outokumpu gaf donderdag opnieuw een winstwaarschuwing af door de outlook voor het eerste kwartaal te verlagen. Dat deed de Finse fabrikant van roestvast staal op 11 maart ook al. Als reden voor de outlookverlaging noemde Outokumpu de stakingen in Finland. Die zijn overigens gericht tegen de Finse politiek en niet tegen het bedrijf, benadrukte Outokumpu. Het Finse aandeel sloot vrijdag 2,3 procent hoger.

Euro STOXX 50 5.031,15 (-0,4%)

STOXX Europe 600 509.64 (-0,03%)

DAX 18.205,94 (+0,2%)

CAC 40 8.151,92 (-0,3%)

FTSE 100 7.930,92 (+0,6%)

SMI 11.551,99 (-0,4%)

AEX 876,34 (+0,1%)

BEL 20 3.803,73 (+0,4%)

FTSE MIB 34.343,61 (+0,05%)

IBEX 35 10.943,20 (+0,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een rode opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd, met wel een nieuwe all time high voor de techzware Nasdaq. De Dow Jones index en S&P 500 namen gas terug.

Gedurende de week sneuvelden op Wall Street al de nodige records, maar richting het weekend namen de aandelenmarkten in New York gas terug. Beleggers blijven ondertussen overtuigd van een eerste renteverlaging door de Federal Reserve rond de zomer, nadat de Fed zijn dot plot eerder deze week ongewijzigd liet op drie verwachte renteverlagingen dit jaar.

Opvallend is dat de Amerikaanse vermogensbeheerder Vanguard verwacht dat de Fed de rente dit jaar niet zal verlagen.

"Deze verrassing zou kunnen leiden tot een behoorlijke teleurstelling bij beleggers. Vanguard denkt bovendien ook dat de Amerikaanse aandelenmarkt op dit moment relatief overgewaardeerd is", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

Op weekbasis boekten de drie grote indexen in New York mooie winsten van circa 2 tot 3 procent.

"Steeds meer analisten verhogen inmiddels hun targets voor de Amerikaanse aandelenindices in het huidige Goldilocks-scenario. Er zal af en toe heus nog wel een correctie zijn maar de omstandigheden zijn voor beleggers zeer gunstig", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in de VS. Deze week staan onder meer definitieve groeicijfers over het vierde kwartaal op de agenda, net als cijfers over het consumentenvertrouwen onder Amerikanen en de belangrijke PCE-inflatie. Die laatste verschijnt op Goede Vrijdag, wanneer Wall Street net als Europese beurzen gesloten blijft, dus een marktreactie volgt pas later.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vrijdag tot 4,21 procent, wat een daling van circa 10 basispunten op weekbasis betekende.

De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Bij een settlement van 80,63 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI iets duurder. Het is de tweede week op rij dat de ruwe olieprijs stijgt. De oliemarkten houden zich momenteel vooral bezig met geopolitieke spanningen. Zo houden beleggers de inspanningen voor een staakt-het-vuren in Gaza in de gaten.

Bedrijfsnieuws

FedEx steeg vrijdag 7,4 procent. De Amerikaanse pakketbezorger heeft het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt, maar de winst steeg. Kostenbesparingen compenseerden de zwakkere vraag.

Nike sloot juist 7,0 procent lager, nadat de sportartikelenfabrikant in het derde kwartaal een lagere winst rapporteerde ondanks een licht hogere omzet. Nike waarschuwde bovendien dat de eerste jaarhelft waarschijnlijk uitdagend zal zijn.

Apple eindigde vrijdag een half procent hoger. Het aandeel verloor donderdag nog 4,1 procent, nadat bekend werd dat de techreus wordt aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege het misbruiken van zijn dominante marktpositie.

Reddit ging vrijdag 9,0 procent lager. Het aandeel sloot donderdag bij zijn beursdebuut bijna 50 procent boven de uitgifteprijs van 34 dollar per aandeel.

Lululemon Athletica daalde bijna 16 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. De verwachtingen voor het eerste kwartaal bleven echter achter bij de verwachtingen.

Aandelen van de lege beurshuls Digital World Acquisition die Donald Trumps Truth Social naar de beurs wil brengen, sloten vrijdag bijna 14 procent lager nadat aandeelhouders van DWA een fusie van de twee bedrijven goedkeurden. Truth Social zal naar verwachting ergens deze week op de beurs worden verhandeld.

De Franse vliegtuigbouwer Airbus is niet blij met de problemen waarmee zijn Amerikaanse rivaal Boeing kampt. Dit zei financieel directeur Thomas Toepfer van Airbus in een interview met CNBC. Donderdag meldde de Wall Street Journal dat een groep CEO's onlangs om een ontmoeting met het bestuur van Boeing heeft verzocht om hun bezorgdheid over de problemen bij de vliegtuigbouwer uit te spreken. Boeing staat onder grote druk na een reeks incidenten. Het aandeel Boeing steeg vrijdag 0,6 procent.

S&P 500 index 5.234,18 (-0,1%)

Dow Jones index 39.475,90 (-0,8%)

Nasdaq Composite 16.428,82 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden verdeeld maandag, maar binnen beperkte bandbreedtes.

Nikkei 225 40.544,13 (-0,9%)

Shanghai Composite 3.057,51 (+0,3%)

Hang Seng 16.537,14 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0819. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0805.

USD/JPY Yen 151,19

EUR/USD Euro 1,0819

EUR/JPY Yen 163,56

MACRO-AGENDA:

06:30 Economische groei - Vierde kwartaal 2e raming (NL)

13:30 Chicago Fed index - Februari (VS)

15:00 Nieuwe woningverkopen - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten