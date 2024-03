DGB rapporteert stijging in ontvangen betalingen

(ABM FN-Dow Jones) DGB Group publiceerde vrijdag nabeurs de cijfers over 2023. Hieruit bleek dat het bedrijf gedurende het jaar een groei heeft gerealiseerd in zowel de ontvangen betalingen als de waarde van de projectenpijplijn.

DGB rapporteerde een groei van 44,3 procent op jaarbasis in ontvangen betalingen voor CO2-certificaten tot 1,6 miljoen euro en een stijging van 23,7 miljoen euro in de waarde van de projectenpijplijn. Die waarde was in 2022 nog nul.

"Dit toont de vooruitgang van DGB in de snel evoluerende CO2-markt en haar inzet voor natuurbehoud en biodiversiteit", aldus DGB.

DGB heeft inmiddels zeven projecten in beheer, die zijn opgezet binnen het kader van toonaangevende verificatiestandaarden. Een stijging van de projectwaarde van DGB met 23,67 miljoen euro leidde tot een totale DGB-activawaarde van 29,1 miljoen euro.

"Na vier jaar lang ontwerpen, ontwikkelen, investeren en implementeren, worden nu dit jaar de eerste 102.000 credits uit onze eigen projecten geleverd", zei CEO Selwyn Duijvestijn in gesprek met ABM Financial News. In 2025 stijgt dit aantal naar 441.000 credits en de totale pijplijn aan credits bestaat volgens Duijvestijn uit 60 miljoen credits.

De 1,6 miljoen euro aan ontvangen betalingen in 2023 zijn aanbetalingen op orders voor de credits die vanaf nu jaarlijks worden gerealiseerd, aldus de CEO, die daarom in 2024 rekent op een cashflow-positief resultaat, zei hij tegen ABM Financial News.