'China werkt aan nieuwe regels voor markttoegang'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China zal kwesties als markttoegang en grensoverschrijdende gegevensstromen zorgvuldig bestuderen en binnenkort nieuwe regelgeving op deze gebieden uitvaardigen. Dit meldde persbureau Reuters zondag op basis van uitspraken van de Chinese premier Li Qiang. "We heten bedrijven uit alle landen van harte welkom om in China te investeren en hun aanwezigheid in China te versterken", zei Li tegen internationale CEO's en Chinese beleidsmakers tijdens het China Development Forum in Beijing. China zet zich ook in voor de ontwikkeling van opkomende industrieën zoals biologische productie en zal de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de data-economie versnellen, aldus de premier. Beijing versoepelde afgelopen week al enkele regels voor buitenlandse investeringen, nadat de instroom daarvan in de maanden januari en februari met bijna 20 procent was gedaald. Bron: ABM Financial News

