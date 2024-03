Media: China blokkeert gebruik van Intel- en AMD-chips in overheidscomputers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft nieuwe richtlijnen geïntroduceerd waardoor Amerikaanse microprocessors van Intel en AMD niet meer gebruikt mogen worden voor pc's en servers van de overheid en buitenlandse technologie wordt vervangen door oplossingen van eigen bodem. Dit meldde de Financial Times zondag. De strengere richtlijnen zijn er ook op gericht om het Windows-besturingssysteem van Microsoft en in het buitenland gemaakte databasesoftware te vervangen door binnenlandse opties, volgens de krant. Met deze nieuwste beperkingen reageert Beijing op de sancties die Washington heeft opgelegd aan een groeiend aantal Chinese bedrijven vanwege de nationale veiligheid. Ook wordt de export van geavanceerde chips en aanverwante instrumenten naar China door de VS geblokkeerd. Microsoft en Intel wilden geen reactie geven tegenover de Financial Times. AMD reageerde niet op een verzoek om commentaar, zei de krant. Bron: ABM Financial News

