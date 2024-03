Milde Fed helpt AEX aan nieuw record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gestegen en bereikte zelfs een record van ruim 876 punten. Op een slot van 876,34 punten op vrijdag won de AEX 2,9 procent op weekbasis. Vorige week vrijdag sloot de AEX nog op 851,78 punten.

"In het huidige Goldilocks-scenario van stabiele groei en vertragende inflatie zien wij de rally op de wereldwijde aandelenbeurzen doorzetten en verder verbreden. We houden dan ook vast aan onze overwogen positie van aandelen tegenover een onderweging van obligaties", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Afgelopen week konden beleggers aan de slag met een stroom aan rentebesluiten, beginnend met die van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank maakte dinsdagochtend een eind aan zijn negatieve rentebeleid, dat sinds 2016 werd gevoerd. De kortetermijnrente zal nu uitkomen tussen 0 en 0,1 procent, in plaats van -0,1 procent. Het was de eerste keer sinds 2007 dat de centrale bank de rente verhoogde.

Over het algemeen was de toon die uitging van de BoJ en voorzitter Ueda er een van toegeeflijkheid, volgens Frank Vranken.

"Dovish omdat het opkopen van obligaties doorgaat en het woord accommoderend meer dan eens viel in de toelichting. Historisch gezien is het dus belangrijk, maar het is een beperkte stap in de richting van normalisering", volgens de expert van Bank Edmond de Rothschild.

De Federal Reserve was woensdagavond aan de beurt. Conform de marktverwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank de rente. Tot vreugde van beleggers bleef ook de verwachting van drie renteverlagingen dit jaar ongewijzigd.

Daar stond wel tegenover dat voor 2025 nu één renteverlaging (van 0,25 procent) minder wordt verwacht, zei Wiersma van ING. In plaats van vier zouden dat er drie worden.

In zijn toelichting op het rentebesluit benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell dat een sterke arbeidsmarkt de centrale bank niet zal weerhouden de rente te verlagen. Wel wil de Fed meer bevestiging zien dat de inflatie dichter in de buurt komt van de doelstelling van 2 procent, zeker na een aantal tegenvallers op inflatiegebied.

"De boodschap was dat de Amerikaanse economie langer met hogere rentes kan leven", meende Vranken. De expert van Bank Edmond de Rothschild wees erop dat de Fed, door het aantal renteverlagingen na 2024 te verlagen, de markt als het ware klaarstoomt om hogere rentes voor langere tijd te accepteren.

"Maar let op, als slechts één FOMC-lid van gedachten verandert over 3 of 4 renteverlagingen dit jaar en die met één verlaagt, kantelt het gemiddelde van de dot plot naar minder dan 3 verlagingen [in 2024]", waarschuwde de marktkenner.

Afgelopen week kwamen meer centrale banken met hun rentebesluit. De Swiss National Bank verraste de markten met een renteverlaging van 25 basispunten tot 1,50 procent. In Zwitserland ligt de inflatie al een tijdje onder de 2 procent. De Norgesbank liet de rente ongewijzigd op 4,5 procent en zei dat dit niveau "nog wel een tijdje" gehandhaafd zal worden voordat een verlaging wordt overwogen. De Turkse centrale bank verhoogde afgelopen week de rente van 45 naar 50 procent, nadat de onderliggende inflatietrend afgelopen maand hoger bleek dan verwacht.

De Bank of England handhaafde de rente conform de verwachting op 5,25 procent. Alle bankiers stemden hiermee in, behalve één bestuurslid, die voor een verlaging stemde.

Wat volgens ING interessant was, is dat de BoE in zijn notulen van de vergadering zei, dat de rente nog steeds restrictief kan zijn, zelfs als de centrale bank deze begint te verlagen. "Dit is misschien een stilzwijgende erkenning dat renteverlagingen niet noodzakelijk ver in de toekomst liggen", zei ING.

Volgens de bank wil de BoE echter de inflatiecijfers over april en mei afwachten, alvorens men mogelijk in juni een renteverlaging zou kunnen aankondigen. Voorlopig houdt ING zelf vast aan het basisscenario van een eerste renteverlaging in augustus, omdat de BoE dan nog een extra maand aan macrogegevens en nieuwe prognoses beschikbaar zal hebben.

Komende week komen nog de Zweedse en Hongaarse centrale banken met hun rentebesluiten.

Inkoopdata toonden afgelopen week dat de economie van de eurozone in maart een zodanig herstel heeft laten zien, dat groei weer in zicht komt. De Europese Centrale Bank kan enige hoop putten uit de cijfers, stelde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De prijzen in de dienstensector stegen niet verder.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0818 en daarmee op weekbasis 0,7 procent lager. Een vat WTI-olie kostte vrijdag net geen 81 dollar en werd daarmee op weekbasis iets goedkoper.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Unilever afgelopen week 2,8 procent na de aankondiging dat het de groei wil versnellen en de ijstak apart zet. Het ijsbedrijf van Unilever was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro. Ook gaan er naar verwachting 7.500 banen verloren. Degroof Petercam ziet de verzelfstandiging van de ijstak als een logische stap, maar de analist had ook graag gezien dat Unilever haar groeiambities had opgevoerd.

Techaandelen deden op weekbasis ook goede zaken, net als financials. Besi en ASMI stegen afgelopen week gemiddeld 4 procent. Koploper ASML won zelfs 5,6 procent. ING steeg 4,2 procent en ABN AMRO een procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies voor ING door BNP Paribas Exane.

Dalers waren er nauwelijks en de verliezen bleven ook beperkt. Alleen Philips moest afgelopen week 3,9 procent laten gaan.

Signify ging aan kop in de Midkap, met een winst van 8,7 procent op weekbasis, na een koopaanbeveling van Barclays. "Er is licht aan het einde van de tunnel", schreven de analisten van Barclays in hun rapport over Signify. De golf van verlagingen van de winsttaxaties, die circa twee jaar duurde, is achter de rug, denkt de bank. En inmiddels oogt de verhouding tussen risico en rendement "aantrekkelijk". De eerste jaarhelft is vermoedelijk nog wel lastig voor Signify, waarna in de tweede helft van het jaar herstel volgt, aldus Barclays. Verder meldde T. Rowe Price Group afgelopen week voor het eerst een belang in Signify van net iets meer dan 3 procent.

Aalberts won 2,9 procent, nadat Degroof Petercam een koopadvies op het aandeel plakte. De resultaten van Aalberts in 2023 bieden vertrouwen dat ook in 2024 goede resultaten kunnen worden behaald, ondanks de malaise in de bouw, schreef Degroof Petercam.

Verder kreeg JDE Peet's een stevige koersdoelverlaging van ING, van 27,53 naar 21,69 euro met een onveranderd Houden advies. De analisten stelden dat de recent verschenen jaarcijfers van JDE Peet's lager uitvielen dan vooraf verwacht. ING bestempelde de resultaten als "teleurstellend". Het aandeel daalde op weekbasis 1,4 procent.

Eurocommercial Properties heeft in 2023 een direct resultaat behaald dat conform de verwachting was en ook de afgegeven outlook voor 2024 verraste niet, zo concludeerden analisten van Jefferies in reactie op de cijfers die vrijdag verschenen. Het aandeel steeg op weekbasis 4 procent.

Alfen won op weekbasis 4,5 procent. ING zette Alfen afgelopen week op zijn kooplijst. Het aandeel stond "vanwege een ongelukkige samenloop van omstandigheden" afgelopen jaar fors onder druk en noteert momenteel circa 61 procent onder het piekniveau. Hierdoor is volgens de bank een aantrekkelijk koopmoment ontstaan. Het aandeel werd afgelopen week ook tijdens het Lynx Beleggersdebat getipt door analist Nico Inberg.

Ook in de Midkap was het aantal verliezers op weekbasis op een hand te tellen. Flow Traders verloor bij een gebrek aan volatiliteit 2,7 procent en Galapagos liet op weekbasis 2,5 procent gaan.

CM.com was afgelopen week hekkensluiter in de AScX nadat de oprichters vorige week vrijdag nabeurs meldden dat ze hun belang gaan verkleinen. Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, respectievelijk CEO en COO van CM.com, gaan hun belang van nu 25,4 procent in de komende jaren verkleinen naar ongeveer 20 procent. Het aandeel daalde op weekbasis 4,0 procent.

Avantium daalde op weekbasis een half procent na cijfers. Degroof Petercam zag geen grote verrassingen in de resultaten.

NX Filtration en Ebusco deden afgelopen week goede zaken onder de smallcappers, met winsten van respectievelijk 13,8 en 14,5 procent. Vivoryon leverde bij een slotkoers van 0,55 euro op vrijdag nog eens 2,5 procent in op weekbasis.

Cabka daalde afgelopen week 3,4 procent. Het recyclingbedrijf heeft zijn margedoel verlaagd na een omzetdaling vorig jaar en kondigde tegelijk aan dat topman Tim Litjens later dit jaar vertrekt. Cabka rekent nu op een EBITDA-marge van 17 procent in 2026. Eerder was dit nog minimaal 20 procent.

Onward Medical verloor ruim 10 procent bij een slotstand van 4,95 euro op vrijdag, nadat er afgelopen week 20 miljoen euro werd opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen op 4,50 euro per stuk. Verder bevestigde een Amerikaans testlaboratorium dat het experimentele ARC-EX Systeem van Onward aan de geldende elektrische standaarden voldoet, wat een voorwaarde is om het systeem te mogen verkopen. KBC Securities verlaagde afgelopen week het koersdoel op Onward van 10,00 naar 9,30 euro.

Theon International won 5,5 procent. UBS startte afgelopen week met het volgen van de Griekse producent van voornamelijk nachtkijkers voor defensiedoeleinden. Het aandeel kwam op de kooplijst met een koersdoel van 17,00 euro. De analisten van UBS denken dat het bedrijf significant kan profiteren van de verhoging van het defensiebudget van de Navo met circa 10 procent tussen 2022 en 2027. Theon haalde in 2023 een recordaantal orders binnen, terwijl de omzet en het resultaat ook flink verbeterden.