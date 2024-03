Nasdaq bereikt nieuw record op verdeeld Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd. De S&P 500 verloor 0,1 procent op 5.234,18 punten, de Dow Jones index daalde 0,8 procent op 39.475,90 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 16.428,82 punten. Dat was een nieuwe all time high voor de techzware index.

De afgelopen dagen sneuvelden op Wall Street al de nodige records, maar richting het weekend namen de aandelenmarkten in New York gas terug. Beleggers blijven ondertussen overtuigd van een eerste renteverlaging door de Federal Reserve rond de zomer, nadat de Fed zijn dot plot eerder deze week ongewijzigd liet op drie verwachte renteverlagingen dit jaar.

Opvallend is dat de Amerikaanse vermogensbeheerder Vanguard verwacht dat de Fed de rente dit jaar niet zal verlagen.

"Deze verrassing zou kunnen leiden tot een behoorlijke teleurstelling bij beleggers. Vanguard denkt bovendien ook dat de Amerikaanse aandelenmarkt op dit moment relatief overgewaardeerd is", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx.

Op weekbasis boekten de drie grote indexen in New York mooie winsten van circa 2 tot 3 procent.

"Steeds meer analisten verhogen inmiddels hun targets voor de Amerikaanse aandelenindices in het huidige Goldilocks-scenario. Er zal af en toe heus nog wel een correctie zijn maar de omstandigheden zijn voor beleggers zeer gunstig", volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in de VS. Komende week staan onder meer definitieve groeicijfers over het vierde kwartaal op de agenda, net als cijfers over het consumentenvertrouwen onder Amerikanen en de belangrijke PCE-inflatie. Die laatste verschijnt op Goede Vrijdag, wanneer Wall Street net als Europese beurzen gesloten blijft, dus een marktreactie volgt pas later.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0805. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 4,21 procent, wat een daling van circa 10 basispunten op weekbasis betekende.

De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Bij een settlement van 80,63 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI iets duurder. Het is de tweede week op rij dat de ruwe olieprijs stijgt. De oliemarkten houden zich momenteel vooral bezig met geopolitieke spanningen. Zo houden beleggers de inspanningen voor een staakt-het-vuren in Gaza in de gaten.

Bedrijfsnieuws

FedEx steeg vrijdag 7,4 procent. De Amerikaanse pakketbezorger heeft het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt, maar de winst steeg. Kostenbesparingen compenseerden de zwakkere vraag.

Nike sloot juist 7,0 procent lager, nadat de sportartikelenfabrikant in het derde kwartaal een lagere winst rapporteerde ondanks een licht hogere omzet. Nike waarschuwde bovendien dat de eerste jaarhelft waarschijnlijk uitdagend zal zijn.

Apple eindigde vrijdag een half procent hoger. Het aandeel verloor donderdag nog 4,1 procent, nadat bekend werd dat de techreus wordt aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege het misbruiken van zijn dominante marktpositie.

Reddit ging vrijdag 9,0 procent lager. Het aandeel sloot donderdag bij zijn beursdebuut bijna 50 procent boven de uitgifteprijs van 34 dollar per aandeel.

Lululemon Athletica daalde bijna 16 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. De verwachtingen voor het eerste kwartaal bleven echter achter bij de verwachtingen.

Aandelen van de lege beurshuls Digital World Acquisition die Donald Trumps Truth Social naar de beurs wil brengen, sloten vrijdag bijna 14 procent lager nadat aandeelhouders van DWA een fusie van de twee bedrijven goedkeurden. Truth Social zal naar verwachting vanaf volgende week op de beurs worden verhandeld.

De Franse vliegtuigbouwer Airbus is niet blij met de problemen waarmee zijn Amerikaanse rivaal Boeing kampt. Dit zei financieel directeur Thomas Toepfer van Airbus in een interview met CNBC. Donderdag meldde de Wall Street Journal dat een groep CEO's onlangs om een ontmoeting met het bestuur van Boeing heeft verzocht om hun bezorgdheid over de problemen bij de vliegtuigbouwer uit te spreken. Boeing staat onder grote druk na een reeks incidenten. Het aandeel Boeing steeg vrijdag 0,6 procent.