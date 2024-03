Olieprijs daalt richting weekend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Bij een settlement van 80,63 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent daalde licht. Op weekbasis werd WTI iets duurder. Het is de tweede week op rij dat de ruwe olieprijs stijgt. De oliemarkten houden zich momenteel vooral bezig met geopolitieke spanningen. Zo houden beleggers de inspanningen voor een staakt-het-vuren in Gaza in de gaten. Op donderdag zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat besprekingen in Qatar kunnen leiden tot een wapenstilstand in Gaza. Het zou gaan om een akkoord van ongeveer zes weken die de vrijlating van 40 Israëlische gijzelaars mogelijk zou maken in ruil voor honderden Palestijnen die worden vastgehouden in Israëlische gevangenissen, meldde persbureau Reuters. Een Amerikaanse resolutie in de VN-Veiligheidsraad, die opriep tot een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren om burgers te beschermen en humanitaire hulp mogelijk te maken voor meer dan twee miljoen Palestijnen, werd vrijdag gevetood door China en Rusland. "Tot nu toe heeft de klap op het daadwerkelijke olieaanbod als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten echter nog niet plaatsgevonden, dat beperkt op zijn beurt de mate van opwaarts potentieel voor Brent-olie", aldus ICICI Bank. Daarnaast kijken de markten ook naar Oekraïne en Rusland. Zo zouden de VS er bij Kiev op hebben aangedrongen om de aanvallen op de Russische energie-infrastructuur te stoppen, schreef de Financial Times. Door Oekraïense drone-aanvallen zou de Russische raffinagecapaciteit met 7 procent zijn afgenomen, volgens de krant. Vrijdag voerde Rusland een grootschalige vergeldingsactie uit op het energienetwerk in Oekraïne. Amerika is bang dat dit de olieprijzen verder opdrijft. "Oekraïense functionarissen hebben verklaard dat het de bedoeling is om een belangrijke industrie te beschadigen die inkomsten oplevert voor de oorlog in Rusland, en om de binnenlandse brandstofbevoorrading te verstoren", zei ICICI Bank. Volgens Manish Raj beweegt de olieprijs momenteel als een jojo met als basis 80 dollar. Dat komt onder meer doordat de markten overspoeld worden door overvloedige voorraden wereldwijd, zei de managing director van Velandera Energy Partners. Dat de Federal Reserve dit jaar nog altijd uitgaat van drie renteverlagingen kan volgens Stephen Innes van SPI Asset Management als positief worden gezien voor de economie en dus ook voor de vraag naar olie. Toch daalden de olieprijzen de afgelopen dagen, zag de expert. "Dit suggereert [dat] een gunstiger geopolitiek landschap met betrekking tot de oplossing van het staakt-het-vuren zwaarder weegt, dan de positieve vooruitzichten voor de oliemarkten gedreven door de Fed en de verbeterde vraagverwachting binnen de olie-industrie", aldus Innes. Bron: ABM Financial News

