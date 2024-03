Europese beurzen verdeeld het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot fractioneel lager op 509,64 punten. De Duitse DAX liet een bescheiden winst optekenen van 0,2 procent op 18.205,94 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,3 procent in de min bij een stand van 8.151,92 punten. De Britse FTSE eindigde 0,6 procent hoger op 7.930,92 punten.

Na de rentebesluiten van de afgelopen week, deden beleggers het richting het weekend rustiger aan. Op weekbasis wonnen de Stoxx Europe 600 en DAX duidelijk terrein, maar de CAC 40 bleef achter, onder meer na de koersdaling van Kering eerder in de week.

Deutsche Bank is nog altijd positief over de DAX. De resultaten van de bedrijven in de Duitse hoofdindex in het vierde kwartaal waren solide en markeren een dito einde van een gemengd jaar. De bank wees op een sterke winstgroei, stabiele marges en positieve verrassingen.

Deutsche ziet geen reden de huidige zwakte in de Duitse economie als een signaal op te vatten om negatief te worden over de DAX. De bank verwacht dat de verbetering in de mondiale macro-economie Duitse aandelen zal ondersteunen.

De Ifo index toonde vrijdag een stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen. De index verbeterde van 85,7 naar 87,8, waar gerekend werd op een stijging naar 86,0.

"Samen met de PMI van donderdag, die een verdere verzwakking in de verwerkende industrie liet zien maar verbeteringen in de dienstensector, is de boodschap duidelijk: de Duitse economie heeft het dieptepunt bereikt, maar een krachtig herstel is nog niet in zicht", zei econoom Carsten Brzeski van ING in een reactie op de Ifo-cijfers.

Ondertussen wordt het steeds waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank in de komende maanden overgaat tot de eerste renteverlaging, zo zei voorzitter Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank vrijdag. Nagel, ook ECB-bestuurder, verwacht een verlaging voor de zomervakantie. Daarbij is juni kansrijker dan april, aldus de bankier.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat de Duitse importprijzen in januari met 5,9 procent zijn gedaald op jaarbasis, waarbij de energieprijzen in de eerste maand van het jaar met bijna 28 procent daalden. De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in februari op hetzelfde niveau gebleven, terwijl economen rekenden op een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0806. De olieprijzen daalden licht.

Bedrijfsnieuws

Banco Santander was vrijdag een uitblinker in Spanje met een koerswinst van 2,1 procent. De bank liet weten dit jaar 6 miljard euro te willen uitkeren aan aandeelhouders middels dividend en de inkoop van eigen aandelen. Santander zei op schema te liggen met de doelstellingen voor dit jaar.

Elders zaten financials ook in de lift. Deutsche Bank en ING rond een procent. Franse banken stegen licht, ondanks een daling van de CAC 40.

Na de koerswinsten van donderdag hadden halfgeleideraandelen het vrijdag lastig. Zo daalde ASML in Amsterdam met 1,9 procent. Infineon werd in Frankfurt 2,1 procent goedkoper.

In Parijs hadden de luxemerken het opnieuw moeilijk. Zo daalde LVMH 2,3 procent en leverden Hermes en Kering respectievelijk 1,0 en 3,6 procent in.

Outokumpu heeft donderdag opnieuw een winstwaarschuwing afgegeven door de outlook voor het eerste kwartaal te verlagen. Dat deed de Finse fabrikant van roestvast staal op 11 maart ook al. Als reden voor de outlookverlaging noemde Outokumpu de stakingen in Finland. Die zijn overigens gericht tegen de Finse politiek en niet tegen het bedrijf, benadrukte Outokumpu. Het Finse aandeel sloot vrijdag 2,3 procent hoger.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend lager.