AEX sluit prima week voorzichtig af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag even op adem gekomen, na een prima week waarin opnieuw de recordstanden werden aangescherpt.

De AEX sloot vrijdag 0,1 procent hoger op 874,34 punten. Daarmee komt de weekwinst uit op circa 3 procent.

Na de correctie van vorige week, waren deze week alle ogen gericht op het rentebesluit in de VS. En dat viel beleggers niet tegen. De Fed gaat nog steeds uit van drie renteverlagingen dit jaar, terwijl er vrees was dat de centrale bank wat terughoudender zou worden. Wel wil de Fed meer bevestiging dat de recente beperkte stijgingen van de inflatie niet structureel zijn. Het merendeel van de markt gaat er nu vanuit dat het proces van dalingen in juni of juli zal gaan starten.

Ook was Powell positief over de economie. De Fed verhoogde de groeiverwachtingen en wees daarbij vooral op de sterke arbeidsmarkt. Dit voedde de hoop onder veel beleggers dat het gewenste 'goldilocks' scenario realistisch is. Oftewel, dalende rente, dalende inflatie en hogere economische groei.

"De verwachting dat de belangrijkste centrale banken binnenkort zullen beginnen met het verlagen van de beleidsrentes, wat werd bevestigd door de stap in Zwitserland en de 'dovish' toelichting een dag eerder van Fed-baas Powell, leidde tot een positieve stemming op de Europese beurzen", zag investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat de Bank of England nog even zijn kruit drooghoudt, maar ook hintte op een aanstaande renteverlaging, versterkte de opgewekte stemming", voegde hij toe.

Maar niet iedereen is zo positief. Zo liet de grote Amerikaanse vermogensbeheerder Vanguard weten dat het verwacht dat de Fed de rente niet zal verlagen. "Deze verrassing zou kunnen leiden tot een behoorlijke teleurstelling bij beleggers", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Vanguard denkt bovendien ook dat de Amerikaanse aandelenmarkt op dit moment relatief overgewaardeerd is."

Verder bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat vrijdag de prijzen voor bestaande woningen in Nederland in februari op jaarbasis zijn gestegen met 4,3 procent. Op maandbasis was sprake van een stijging met 1,0 procent.

Het ondernemersklimaat in Duitsland bleek in maart harder gestegen dan verwacht. De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in februari op hetzelfde niveau gebleven, terwijl economen rekenden op een daling van 0,2 procent.

De olieprijs noteerde vrijdag licht lager een daalde en vat Brentolie 0,4 procent naar 85,42 dollar.

De tienjaarsrentes in Europa daalde. De Duitse Bund noteerde 8 basispunten lager op 2,32 procent.

De euro/dollar handelde op 1,0806. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0858 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0860 op de borden.

Stijgers en dalers

De Amsterdamse hoofdgraadmeter werd aangevoerd door Heineken en Unilever met koerswinsten van 2,4 en 1,8 procent. ING steeg 1,0 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies voor ING door BNP Paribas Exane. Het koersdoel van de Franse bank voor ING is 17,50 euro.

Bij de chippers leek wat geld van tafel te worden gehaald na de recente stijgingen. Zo verloor ASMI 2,1 procent, ASML daalde 1,9 procent en Besi noteerde 0,4 procent lager.

In de Midkap ging Flow Traders aan kop met een winst van 2,9 procent, gevolgd door Signify dat 2,5 procent kon bijschrijven, nadat T. Rowe Price Group voor het eerst een belang in Signify had gemeld.

Eurocommercial daalde 0,3 procent na cijfers. Het vastgoedfonds verhoogde het dividend met 6,25 procent naar 1,70 euro per aandeel. Volgens analisten van Jefferies waren de resultaten en de outlook voor 2024 geen verrassing. Wel viel de dividendverhoging mee.



Just Eat Take Way bungelde onderaan met een verlies van 3,4 procent.

Smallcapper NX Filtration won 6,5 procent zonder dat er nieuws was.

Hekkensluiter was NSI. Dat aandeel verloor 1,5 procent, na een kleine koersdoelverlaging van Berenberg. De Duitse zakenbank verlaagde het koersdoel van 24,00 naar 23,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

Onward Medical, dat donderdag nog ruim 21 procent daalde na een kapitaalverhoging van 20 miljoen euro, kon vrijdag wat herstellen en steeg ruim 5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Aan het einde van de Europese beursdag noteerden de Amerikaanse beurzen licht lager.