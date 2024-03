Trumps Truth Social gaat fuseren met lege beurshuls Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van de lege beurshuls Digital World Acquisition die Donald Trumps Truth Social naar de beurs wil brengen, stonden vrijdag lager nadat aandeelhouders van DWA een fusie van de twee bedrijven goedkeurden. Truth Social zal naar verwachting vanaf volgende week op de beurs worden verhandeld. Het symbool van het aandeel zal veranderen van DWAC naar DJT, de initialen van Trump. De goedkeuring van de deal brengt Trump een stap dichter bij een winst van ongeveer 3 miljard dollar, de waarde van het belang van 60 procent dat de voormalige president in het gefuseerde bedrijf heeft. Hiermee komt mogelijk een eind aan de financiële problemen die Trumps presidentsverkiezing in de weg staan. De waardering van 3 miljard dollar is het resultaat van aankopen van aandelen van Digital World Acquisition door Trump-aanhangers. Aandelen van Digital World Acquisition noteerden vrijdag circa 3 procent lager. Bron: ABM Financial News

