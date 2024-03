Amerikaanse futures wijzen op licht hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een licht hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. Donderdag werden de recordstanden op Wall Street al aangescherpt, gestimuleerd door de groeiende overtuiging van beleggers dat de Fed de rente weldra zal verlagen, ondanks signalen dat de inflatie hardnekkiger is dan verwacht. Rentevrees is omgeslagen naar euforie over renteverlagingen., aldus analisten van Commerzbank. De Amerikaanse beurs is hard op weg om weer een mooie week in de boeken te zetten, merkte analist Justin Blekemolen van Lynx op. "Voor de tweede dag op rij sloten alle drie de leidende aandelenindexen op recordniveaus. Het was ook de vierde opeenvolgende winstdag voor de drie indexen, waardoor de S&P 500 deze week al met 2,4 procent is gestegen. De Nasdaq steeg al met bijna 2,7 procent en de Dow Jones is de beste van de drie, met een stijging van bijna 2,8 procent tot en met donderdag", zei hij. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS geen publicaties geagendeerd. Olie werd vrijdag 0,2 procent duurder op 81,20 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0816. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0858 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0860 op de borden. Bedrijfsnieuws Fedex steeg voorbeurs 12,6 procent. De Amerikaanse pakketbezorger heeft het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt, maar de winst steeg. Kostenbesparingen compenseerden voor de zwakkere vraag. Nike noteerde voorbeurs 6,5 procent lager, nadat de sportartikelenfabrikant het afgelopen boekjaar een lagere winst rapporteerde ondanks een licht hogere omzet. Nike dat de eerste jaarhelft waarschijnlijk uitdagend zal zijn. Apple noteerde voorbeurs fractioneel hoger. Het aandeel verloor donderdag nog 4,1 procent, nadat de techreus werd aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van justitie vanwege het misbruiken van zijn dominante marktpositie. Reddit noteerde voorbeurs 4,5 procent lager. Het aandeel sloot donderdag bij zijn beursdebuut bijna 50 procent boven de uitgiteprijs van 34 dollar per aandeel. Lululemon Athletica daalde voorbeurs 12,7 procent, ondnaks beter dan verwachte kwartaalcijfers, maar de verwachtingen voor het eerste kwartaal achter bleven bij de verwachtingen. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,3 procent hoger op 5.241,53 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het groen op 39.781,37 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 16.401,84 punten. Bron: ABM Financial News

