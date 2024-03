Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag verdeeld, na een drukke week met diverse bepalende rentebesluiten en als voorlopig slotakkoord het vooruitzicht van een vrij zekere renteverlaging door de ECB in juni. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur vlak op 507,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 18.198,53 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,1 procent met een stand van 8.169,40 punten. De Britse FTSE steeg 0,8 procent naar 7.946,95 punten. Het wordt steeds waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank in de komende maanden overgaat tot de eerste renteverlaging, zo zei voorzitter Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank vrijdag. Nagel, ook ECB-bestuurder, verwacht een verlaging voor de zomervakantie. Daarbij is juni kansrijker dan april, aldus de bankier. Olie werd vrijdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 81,23 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 85,90 dollar werd betaald, een plus van eveneens 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0818. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,08 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0837 op de borden. Bedrijfsnieuws Banco Santander was een uitblinker in Spanje met een koerswinst van 2,8 procent. De bank liet weten dit jaar 6 miljard euro te willen uitkeren aan aandeelhouders middels dividend en de inkoop van eigen aandelen. Santander zei op schema te liggen met de doelstellingen voor dit jaar. Na de koerswinsten van donderdag, hadden halfgeleideraandelen het vrijdag lastig. Zo daalde ASML in Amsterdam met 2,4 procent. Infineon werd in Frankfurt 1,7 procent goedkoper. In Parijs hadden de luxemerken het opnieuw lastig. Zo daalde LVMH 1,5 procent en Hermes en Kering 1,7 en 1,8 procent. Anglo American is volgens Citi Research een koopkandidaat, wijzend op de recente koersontwikkeling en de koersen van sectorgenoten. De koers noteerde 5,7 procent hoger. Outokumpu heeft donderdag opnieuw een winstwaarschuwing afgegeven door de outlook voor het eerste kwartaal te verlagen. Dat deed de Finse fabrikant van roestvast staal op 11 maart ook al. Als reden voor de outlookverlaging noemde Outokumpu de stakingen in Finland. Die zijn overigens gericht tegen de Finse politiek en niet tegen het bedrijf, benadrukte Outokumpu. Het Finse aandeel noteerde vrijdag 0,5 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent naar 5.241,53 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 16.401,84 punten en de Dow Jones-index steeg 0,7 procent tot 39.781,37 punten. Net als woensdag, betekenden de slotnoteringen van donderdag voor alle drie de graadmeters een nieuw record. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.