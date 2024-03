Nagel ziet kans op renteverlaging ECB stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het wordt steeds waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank in de komende maanden overgaat tot de eerste renteverlaging. Dit zei voorzitter Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank vrijdag bij een zogeheten MNI Webcast. Nagel, ook ECB-bestuurder, verwacht een verlaging voor de zomervakantie. Daarbij is juni kansrijker dan april, aldus de bankier. Deze uitspraken sluiten aan op de woorden van voorzitter Christine Lagarde. Nagel waarschuwde wel dat de ECB de rente niet te snel moet verlagen of dat een eerste renteverlaging automatisch wordt gevolgd door een serie verlagingen. "Het is geenszins een uitgemaakte zaak dat alles soepel verloopt in de rest van het jaar", aldus Nagel vrijdag. Hij zei ook dat de ECB niet te veel moet kijken naar de centrale banken elders in de wereld. De euro daalde vrijdag 0,4 procent naar 1,0819 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.