AEX maakt pas op de plaats

(ABM FN-Dow Jones) De AEX noteerde vrijdag richting het einde van de ochtendhandel min of meer vlak. De AEX index noteerde op 874,80 punten, terwijl de AMX een winst van 0,5 procent liet optekenen.

Het Damrak maakt vrijdag, na de euforie van een dag eerder, volgend op het rentebesluit van de Federal Reserve en een renteverlaging van de Zwitserse centrale bank, een pas op de plaats.

"De verwachting dat de belangrijkste centrale banken binnenkort zullen beginnen met het verlagen van de beleidsrentes, wat werd bevestigd door de stap in Zwitserland en de 'dovish' toelichting een dag eerder van Fed-baas Powell, leidde tot een positieve stemming op de Europese beurzen", zag investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat de Bank of England nog even zijn kruit drooghoudt, maar ook hintte op een aanstaande renteverlaging, versterkte de opgewekte stemming", voegde hij toe.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag de prijzen voor bestaande woningen in Nederland in februari op jaarbasis zijn gestegen met 4,3 procent. Op maandbasis was sprake van een stijging met 1,0 procent.

Het ondernemersklimaat in Duitsland bleek in maart harder gestegen dan verwacht. De Ifo-index steeg van 85,7 naar 87,8 deze maand. Analisten gingen uit van 86,0. De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in februari op hetzelfde niveau gebleven, terwijl economen rekenden op een daling van 0,2 procent.

De olieprijs noteerde vrijdag vrijwel vlak op 81,09 dollar per vat.

De euro/dollar handelde op 1,0818. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0858 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0860 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 16 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Heineken en Unilever met winsten van circa 1,4 procent. ING steeg 1,3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies voor ING door BNP Paribas Exane. Het koersdoel van de Franse bank voor ING is 17,50 euro.

ASMI verloor 2,2 procent, ASML daalde 2,0 procent en Besi noteerde 0,9 procent lager.

In de Midkap noteerde Eurocommerical 0,6 procent hoger na cijfers. Het vastgoedfonds verhoogde het dividend met 6,25 procent naar 1,70 euro per aandeel. Volgens analisten van Jefferies waren de resultaten in lijn met de verwachtingen, maar was het dividend een positieve verrassing.

Flow Traders steeg 2,9 procent, Signify won 2,1 procent, terwijl Galapagos onderaan bungelde met een verlies van 0,8 procent. T. Rowe Price Group heeft voor het eerst een belang in Signify gemeld.

Smallcapper NSI steeg 0,3 procent, ondanks een kleine koersdoelverlaging van Berenberg. De Duitse zakenbank verlaagde het koersdoel van 24,00 naar 23,00 euro met handhaving van het koopadvies. NX Filtration won 12,7 procent zonder dat er nieuws was.