Valuta: euro toch weer onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer ruim onder de 1,0850 dollar en koerste zelfs richting de 1,08 dollar, waarmee het uitstapje boven de 1,09 dollar ook nu weer heel tijdelijk bleek. "Zowel de euro als de dollar lieten een beweging zien", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er op dat de Amerikaanse PMI de dollar een herstel bezorgde, terwijl de Europese varianten de Europese munt juist parten speelden", aldus Erdmann. De Chinese president Xi Jinping zou volgende week een bijeenkomst willen beleggen met Amerikaanse bedrijven vanwege een uitstroom van buitenlands kapitaal. De bijeenkomst zou gepland staan voor volgende week woensdag 27 maart. Onder de genodigden bevinden zich naar verluid organisaties als National Committee on U.S.-China Relations en de U.S.-China Business Council. In aanloop naar woensdag vindt in China dit weekend al het jaarlijkse China Development Forum plaats. Daar ontmoeten topmensen uit het internationale bedrijfsleven Chinese politici. Deze start zondag, duurt twee dagen en heeft op agenda kunstmatige intelligentie, de groei van de Chinese economie en klimaatverandering staan, zo meldde de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Erdmann verwacht dat de markt vrijdag vooral uitkijkt naar het optreden van de voorzitter van de Fed Jerome Powell en Fed-bestuurder Michell Bowman, beiden aanwezig op een bijeenkomt onder de noemer 'Fed Listens'. ECB-bestuurder Philip Lane houdt vrijdag een toespraak op een onderwijsinstituut. Na vrijdag verschuift de aandacht naar volgende week. Het belangrijkste richtpunt is wat Erdmann betreft de Amerikaanse PCE-kerninflatie die volgende week vrijdag, op Goede Vrijdag, tegelijk met de inkomens en bestedingen naar buiten wordt gebracht. Die PCE-inflatie geldt als de favoriete inflatiebarometer van de Fed. Op Goede Vrijdag zijn de financiële markten in Europa en de VS overigens gesloten. De euro noteerde vrijdag 0,4 procent lager op 1,0815 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8592 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,5 procent en noteerde op 1,2587 dollar. De dollar steeg vrijdag 0,4 procent naar 7,2283 yuan. Bron: ABM Financial News

