Beursblik: Deutsche Bank blijft positief over DAX

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van de bedrijven in de Duitse DAX in het vierde kwartaal waren solide en markeren een dito einde van een gemengd jaar. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van Deutsche Bank. De bank wees op een sterke winstgroei, stabiele marges en positieve verrassingen. Deutsche Bank is het vrijdag dan ook niet eens met de aanhoudend neerwaartse bijstellingen van de winsttaxaties voor 2024 door analisten. De bank ziet geen reden de huidige zwakte in de Duitse economie als een signaal op te vatten om negatief te worden op de DAX. De bank verwacht dat de verbetering in de mondiale macro-economie Duitse aandelen zullen ondersteunen. info@abmfn.nl

