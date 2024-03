Beursblik: resultaten Eurocommercial conform verwachting

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in 2023 een direct resultaat behaald dat conform de verwachting was en ook de afgegeven outlook voor 2024 verraste niet. Dit concludeerden analisten van Jefferies vrijdag in een rapport.

Het vastgoedfonds boekte in 2023 een direct resultaat van 2,32 euro per aandeel, wat in lijn was met de 2,33 euro per aandeel waar Jefferies op rekende. Eurocommercial zei verder voor 2024 te rekenen op een direct resultaat van 2,30 tot 2,40 euro per aandeel. Jefferies gaat uit van 2,37 euro per aandeel.

Eurocommercial stelde over 2023 een dividend voor van 1,70 euro per aandeel, wat 6 procent meer is dan Jefferies verwachtte en ook 4 procent meer dan de consensus.

Daarnaast merkten de analisten op dat de EPRA-leegstand met 1,5 procent op een historische laag niveau zat, terwijl de bruto huurinkomsten harder stegen dan verwacht en dat de waarde van de portefeuille in 2023 minder hard is gedaald dan gevreesd.

Jefferies hanteert een Neutraal advies voor Eurocommercial met een koersdoel van 27,00 euro. Het aandeel noteerde vrijdag kort na opening van de beurs 1,4 procent hoger op 20,82 euro.