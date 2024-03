Winst Royal Delft onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group heeft ondanks een hogere omzet in 2023 de winst onder druk zien staan. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de porseleinspecialist uit Delft. De omzet steeg op jaarbasis met 18 procent, van 7,1 naar 8,4 miljoen euro. Het nettoresultaat van de maker van Delfts Blauw aardewerk daalde daarentegen van 558.000 naar 179.000 euro. De subsidiebaten daalden op jaarbasis van 300.000 euro naar 44.000 euro. Volgens de onderneming valt het nettoresultaat ook lager uit vanwege een nieuw langjarig huurcontract bij Royal Delft Vastgoed, maar blijft het vastgoed zorgen voor een stabiel fundament. Voor 2023 zal een keuzedividend worden voorgesteld van 0,55 euro per aandeel. Royal Delft sprak geen verwachting uit voor het resultaat in 2024. "De omzetstijging over het eerste halfjaar van 2023 heeft zich doorgezet over het hele jaar. Het toeristisch segment laat de grootste stijging zien. De nieuwe winkel op de markt in Delft heeft volledig aan haar verwachtingen voldaan. Ook de Business to Business omzet is dankzij flinke investeringen duidelijk gestegen. Daarmee is een goede basis gelegd voor verdere groei in 2024", zei CEO Henk Schouten vrijdag in een toelichting. Wel waarschuwde de topman dat door de instabiele situatie in Oost-Europa en het Midden-Oosten het resultaat onzeker blijft. Bron: ABM Financial News

