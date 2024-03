Licht lagere start AEX voorzien na aanscherpen recordstand Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het rood. De AEX steeg donderdag onder aanvoering van halfgeleiders nog met 1,7 procent naar 875,42 punten, een aanscherping van de hoogste stand ooit. Beleggers op het Damrak reageerden donderdag enthousiast op het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond, waarbij voor 2024 nog altijd drie renteverlagingen in het vooruitzicht werden gesteld. De AEX index is dit jaar tot nog toe met meer dan 11 procent gestegen. De drie hoofdindices op Wall Street sloten daarnaast woensdag al op de hoogste stand ooit, en donderdag koersten ze wederom hoger, zei het gematigder. De S&P 500 staat dit jaar op een winst van circa 10 procent. En volgens ING zit er nog meer in het vat. "In het huidige Goldilocks-scenario van stabiele groei en vertragende inflatie zien wij de rally op de wereldwijde aandelenbeurzen doorzetten en verder verbreden. We houden dan ook vast aan onze overwogen positie van aandelen tegenover een onderweging van obligaties", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Economen van UBS zien echter ook beren op de weg. “De stijgende rentelasten in de VS, de hervatting van de terugbetalingen van studieleningen en het einde van de corona-uitkeringen zetten het inkomen van huishoudens onder druk, hetgeen enigszins gecompenseerd wordt door stijgende reële lonen”, aldus de Zwitserse bank, die er onder meer op wees dat het aantal wanbetalingen in de VS toeneemt. De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld, waarbij de beurs in Hongkong de negatieve uitschieter was. De Hang Seng index in Hongkong koerste 2,7 procent lager, terwijl de Shanghai Composite 1,0 procent prijs gaf. Seoel en Sydney verloren daarnaast nipt, terwijl de Japanse Nikkei index met een winst van 0,4 procent zijn hoogste stand ooit aanscherpte. In Hongkong stonden fabrikanten van elektrische auto’s onder druk, nadat Li Auto de verwachtingen scherp neerwaarts bijstelde. Het aandeel daalde 10 procent. Donderdag steeg de Hang Seng index nog met twee procent. In Japan bleek de inflatie in februari te zijn gestegen naar 2,8 procent op jaarbasis, ten opzichte van een inflatie van 2,2 procent in januari. De Bank of Japan verhoogde eerder deze week de rente, en nam zo na acht jaar afscheid van zijn negatieve rentebeleid. De dollar hervatte deze week zijn stijging ten opzichte van de yen, en de greenback noteerde vanochtend met een stand van 151,50 rond het hoogste niveau van deze eeuw. Een goedkope yen versterkt de concurrentiepositie van Japanse exporteurs. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 0,7 procent lager op 80,46 dollar per vat. De beursagenda is vandaag erg karig gevuld. Beleggers hebben nog wel aandacht voor de vrijgave om 10:00 uur van de Duitse conjunctuurindicator Ifo-index. Bedrijfsnieuws Berenberg verlaagde het koersdoel voor vastgoedfonds NSI van 24,00 naar 23,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. KPN ontving goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt om de Nederlandse activiteiten van Youfone over te nemen. Het telecombedrijf betaalde 200 miljoen euro voor de transactie. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg donderdag 0,3 procent naar 5.241,53 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 16.401,84 punten en de Dow Jones-index steeg 0,7 procent tot 39.781,37 punten. Bron: ABM Financial News

