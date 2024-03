Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een iets lagere opening tegemoet, na de koerswinsten op donderdag.

IG Markets voorziet een openingsverlies van 12 punten voor de Duitse DAX, een min van 16 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 1 punt voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, voornamelijk meeliftend op het rentebesluit in de VS van gisteren, waarbij alle drie de Amerikaanse indices de recordstanden wisten aan te scherpen.

De koerswinsten waren vooral te danken aan de Fed, die herhaalde nog altijd te geloven in drie renteverlagingen dit jaar.

Hoewel de centrale bank niet inging op de timing van de verlagingen, zei Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag tijdens een persconferentie dat hij verwacht dat de rente zal versoepelen indien de inflatiecijfers naar de doelstelling van 2 procent bewegen. De opleving van de inflatie van begin dit jaar zorgde toch voor enige twijfel bij de Fed en zijn ze op zoek naar meer bevestiging.

"Er is vooral opluchting dat de plannen van de Fed niet verstoord zijn", aldus CIO Brad McMillan van Commonwealth Financial Network. "Er is wat bevestiging vanuit de Fed dat de economie sterk genoeg is om nog niet te hoeven verlagen."

Ondanks het vooruitzicht op drie renteverlagingen dit jaar, verwacht McMillan niet dat de centrale bank gaat verlagen zolang de werkgelegenheid stabiel blijft en de inflatie boven de doelstelling van twee procent ligt.

De economie van de eurozone heeft in maart een zodanig herstel laten zien, dat groei weer in zicht lijkt, zo bleek vanochtend uit voorlopige cijfers van S&P Global. De Europese industrie heeft het desondanks nog altijd moeilijk, vooral in Duitsland en Frankrijk. Wel kan de ECB enige hoop putten uit de cijfers, zo stelde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De prijzen in de dienstensector stegen niet verder.

Stijgers en dalers

In Frankfurt beleefde Siemens Energy een prima dag met een koerswinst van ruim 6,5 procent, gevolgd door HeidelbergCement, dat 4,6 procent kon bijschrijven.

BMW had het daarentegen lastig en verloor bijna 1,5 procent. BMW zou met de verwachting voor de kasstroom en het gebrek aan duidelijkheid omtrent aandeelhoudersbeloning de aandeelhouder nog weleens teleur kunnen gaan stellen.

MTU Aero en Continental verloren 1,8 procent.

Parfumerieketen Douglas heeft donderdag een weinig enthousiast beursdebuut achter de rug. Het aandeel sloot op 23,06 euro, terwijl de aandelen voor van 25,50 euro naar de beurs van Frankfurt werden gebracht. Op dinsdag werd bekend dat Douglas mikte op 850 miljoen euro aan opbrengsten met de uitgifte van circa 32,7 miljoen nieuwe aandelen. Douglas wil met het geld de schuld verlagen.

In Parijs was Teleperformance die aan kop ging met een winst van 2,5 procent. Unibail-Rodamco kon 1,9 procent bijschrijven. Capgemini verloor daarentegen ruim 2,7 procent.

In Brussel kwam het vuurwerk van zwaargewicht Argenx. Het bedrijf won bijna 14 procent, nadat concurrent Roche met tegenvallende studieresultaten kwam met een vergelijkbaar middel als Vyvgart van Argenx.

In Amsterdam werd zoals zo vaak de kar weer getrokken door de chippers en wisten ASMI, Besi en ASML tussen 5,6 en 6,8 procent terreinwinst te boeken.

Euro STOXX 50 5.052,31 (+1,00%)

STOXX Europe 600 509,77 (+0,90%)

DAX 18.179,25 (+0,91%)

CAC 40 8.179,72 (+0,22%)

FTSE 100 7.882,55 (+1,88%)

SMI 11.703,66 (+0,73%)

AEX 875,42 (+1,73%)

BEL 20 3.787,97 (+2,78%)

FTSE MIB 34.327,95 (+0,10%)

IBEX 35 10.867,50 (+1,07%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook al hoger gesloten, nog nagenietend van het rentebesluit van gisteren en dovish klinkende Fed die de verwachting voor drie verlagingen vóór eind 2024 handhaafde.

Het was wederom een mooie dag voor aandelenbeleggers, hoewel er gedurende de handelssessie wel wat van de enthousiaste openingskoersen werd afgesnoept. Ook zijn er analisten die oog hebben voor de risico’s die het huidige beursfeestje kunnen verstoren.

De economen van UBS zijn wel positief qua verwachte rentedalingen , maar hebben nog steeds hun zorgen. “De stijgende netto rentebetalingen, de hervatting van de terugbetalingen van studieleningen en het einde van de pandemische uitkeringen zetten huishoudens onder druk nu de arbeidsmarkt vertraagt, enigszins gecompenseerd door stijgende reële lonen”. Tekenen van stress verspreiden zich en het aantal wanbetalingen stijgt, aldus UBS.

Daarnaast werd donderdag bekend dat de groei van de bedrijvigheid in de regio Philadelphia in maart weliswaar is afgenomen, maar krimp bleef uit. De zogeheten Philly Fed index daalde van 5,2 in februari naar 3,2 in maart. Er werd vooraf door economen gerekend op een daling tot -5,0.

Voorbeurs werd ook bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week is uitgekomen op 210.000. Een week eerder waren dat er 212.000. De markt rekende op 213.000 nieuwe aanvragen.

Ook bleek dat de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor diensten in maart wat lager is uitgekomen dan verwacht, terwijl die voor de industrie is gestegen. De samengestelde index daalde uiteindelijk van 52,5 naar 52,2.

Met de woningverkoop gaat het ondertussen uitstekend in de VS. Op maandbasis stegen de verkopen met 9,5 procent tot 4,38 miljoen woningen geannualiseerd. Er werd vooraf door economen gerekend op 3,95 miljoen verkochte woningen. Het was de grootste stijging in een jaar tijd.

Ook zijn de leidende indicatoren voor het eerst in twee jaar weer gestegen. De Leading Economic Index steeg in de maand februari met 0,1 procent en kwam uit op 102,8, na een daling van 0,4 procent in januari.

“De kracht van het wekelijkse aantal gewerkte uren in de productiesector, de aandelenkoersen, de Leading Credit Index en de woningbouw zorgden voor de eerste maandelijkse stijging van het LEI in twee jaar", zei Justyna Zabinska-La Monica van The Conference Board.

Een vat WTI-olie werd donderdag 0,25 procent goedkoper op 81,07 dollar. Mede onder druk van de zwakkere Amerikaanse vraag naar benzine en berichten over een ontwerpresolutie van de Verenigde Naties waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Gaza.

De tienjaarsrentes in Europa en de VS bleven dicht bij huis en de euro/dollar daalde naar 1,0857.

Stijgers en dalers

Reddit ging donderdag naar de beurs voor 34 dollar per aandeel. Deze uitgifteprijs geeft het social mediabedrijf een waardering van 6,4 miljard dollar. Het aandeel opende donderdag op 47 dollar, ruim 38 procent hoger dan de uitgifteprijs en sloot uiteindelijk 48,4 procent hoger op 50,44 dollar.

Micron Technology won ruim 14 procent. Het bedrijf opende woensdag nabeurs de boeken en wist de verwachtingen ruimschoots te verslaan en ook de outlook was sterk.

Apple handelde juist tegen de brede markt in en verloor 4,1 procent, nadat bekend werd dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een rechtszaak heeft aangespannen tegen de iPhone-maker vanwege het overtreden van de mededingingsregels.

Accenture rapporteerde over het tweede kwartaal een winst die de verwachtingen van analisten overtrof, maar viel de outlook tegen. De aandelen daalden met ruim 9 procent.

De aandelen van Chewy daalden met 10,3 procent, nadat de online retailer in huisdierproducten een nettowinst van 7 cent per aandeel over het vierde kwartaal rapporteerde, beter dan de voorspellingen van analisten die een verlies van 4 cent voorspelden. Chewy zei echter dat het een jaar van “bescheiden groei” verwacht voor de huisdierenmarktsector.

Private-equityfirma Apollo heeft een bod van 11 miljard dollar uitgebracht op de film- en tv-studio van Paramount Global, volgens de Wall Street Journal. Aandelen Paramount noteerden desondanks 5,5 procent lager, nadat het woensdag nog bijna 12 procent was gestegen.

Li Auto leverde 7,5 procent in. De Chinese producent van elektrische voertuigen verlaagde donderdag de outlook voor het lopende eerste kwartaal, omdat er minder orders binnen zijn gekomen dan verwacht.

FedEx boekte een lagere omzet, maar een hogere winst in het fiscale derde kwartaal doordat kostenbesparingen de zwakkere vraag compenseerden. De outlook bleef nagenoeg onveranderd maar waren beleggers enthousiast over de besparingsplannen en goedgekeurde aandeleninkoopprogramma van 5 miljard dollar. Beleggers reageerden enthousiast en noteerde het aandeel na de cijfers ruim 12 procent hoger.

Nike heeft in het derde kwartaal van het lopende boekjaar de omzet licht zien stijgen, maar de winst zien dalen. Dat maakte de sportartikelenfabrikant donderdag nabeurs bekend. Het bedrijf is aan herstructureren en reageerde beleggers positief op de plannen. Het aandeel Nike noteerde donderdag nabeurs bijna 3 procent hoger.

S&P 500 index 5.241,53 (+0,3%)

Dow Jones index 39.781,37 (+0,7%)

Nasdaq Composite 16.401,84 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld. Vooral fabrikanten van elektrische auto's kenden een moeilijke dag.

Nikkei 225 40.966,15 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.049,06 (-0,9%)

Hang Seng 16.424,89 (-2,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0836. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0857 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0863 op de borden.

USD/JPY Yen 151,45

EUR/USD Euro 1,0836

EUR/JPY Yen 164,12

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande woningverkopen - Februari (NL)

00:30 Inflatie - Februari (Jap)

08:00 Importprijzen - Januari (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - Februari (VK)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Maart (Dld)

BEDRIJFSNIEUWS:

08:00 Eurocommercial - Cijfers vierde kwartaal

00:00 Royal Delft – Jaarcijfers

00:00 HAL - Bava